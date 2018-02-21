TBMM Genel Kurulu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan tartışmaya ilişkin, "Sayın Ağbal bu konudaki ayıplı durumu gidermediği sürece o komisyondaki çalışmalara CHP olarak katılmayacağımız gibi bugün burada yapılacak görüşmeler de dahil herhangi bir uzlaşımız, diyaloğumuz veya herhangi bir söz hakkından sarfınazarımız olmayacak." dedi.

Özel, TBMM Genel Kurulunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda "Torba Tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın görüşüldünü anımsattı.

Görüşmelerde, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in sözlerini Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yanlış anlayarak, "CHP'nin kurumsal kimliğine hakarette bulunduğunu" öne süren Özel, önce Temizel'in sonra diğer CHP'li üyelerin komisyonu terk ettiğini anlattı.

Özel, "Sayın Ağbal bu konudaki ayıplı durumu gidermediği sürece o komisyondaki çalışmalara CHP olarak katılmayacağımız gibi bugün burada yapılacak görüşmeler de dahil herhangi bir uzlaşımız, diyaloğumuz veya herhangi bir söz hakkından sarfınazarımız olmayacak ve bundan sonra Meclisin çalışma düzeni konusunda da iç tüzükten kaynaklı tüm haklarımızı kullanarak hem o kanunda hem de şu anda görüşmekte olduğumuz kanunda en sert ve ileri engellemeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.