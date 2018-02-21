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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 17:00 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özel: - "(Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan tartışma) Sayın Ağbal bu konudaki ayıplı durumu gidermediği sürece o komisyondaki çalışmalara CHP olarak katılmayacağımız gibi bugün burada yapılacak görüşmeler de dahil herhangi bir uzlaşımız, diyaloğumuz veya herhangi bir söz hakkından sarfınazarımız olmayacak"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan tartışmaya ilişkin, "Sayın Ağbal bu konudaki ayıplı durumu gidermediği sürece o komisyondaki çalışmalara CHP olarak katılmayacağımız gibi bugün burada yapılacak görüşmeler de dahil herhangi bir uzlaşımız, diyaloğumuz veya herhangi bir söz hakkından sarfınazarımız olmayacak." dedi.

Özel, TBMM Genel Kurulunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda "Torba Tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın görüşüldünü anımsattı.

Görüşmelerde, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in sözlerini Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yanlış anlayarak, "CHP'nin kurumsal kimliğine hakarette bulunduğunu" öne süren Özel, önce Temizel'in sonra diğer CHP'li üyelerin komisyonu terk ettiğini anlattı.

Özel, "Sayın Ağbal bu konudaki ayıplı durumu gidermediği sürece o komisyondaki çalışmalara CHP olarak katılmayacağımız gibi bugün burada yapılacak görüşmeler de dahil herhangi bir uzlaşımız, diyaloğumuz veya herhangi bir söz hakkından sarfınazarımız olmayacak ve bundan sonra Meclisin çalışma düzeni konusunda da iç tüzükten kaynaklı tüm haklarımızı kullanarak hem o kanunda hem de şu anda görüşmekte olduğumuz kanunda en sert ve ileri engellemeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Özel, AK Parti grubundan Ağbal'ın bu durumu telafi etmesi için girişimde bulunmasını istedi.

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuya ilişkin bilgi alacaklarını belirtti.

Genel Kurulda daha sonra MHP, HDP ve CHP'nin grup önerileri görüşüldü.

MHP, Danışma Kurulu toplanamadığı için Çorum Organize Sanayı Bölgesindeki iş çevrelerinin sorunlarının araştırılmasına yönelik önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi. Yapılan konuşmalar ve oylamanın sonucunda grup önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra HDP'nin "Suriye Politikaları"na ilişkin önergesinin bugün görüşülmesine yönelik grup önerisine geçildi. Öneri üzerine söz alan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, bölgede uygulanan politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, Ortadoğu'da halkların zarar gördüğünü savundu.

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ise Türkiye'nin Suriye'de bir savaşta olmadığını, terörle mücadele operasyonu yürüttüğünü ifade etti.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz da Suriye'de siyasi çözüm sağlanması halinde bölgede risklerin giderileceğini bildirdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar da geçmişten ders aldıklarını vurgulayarak, emperyal güçlerle mücadele için bölgeye operasyon yapılmak zorunda kalındığını söyledi. Konuşmaların ardından HDP'nin önerisi de kabul edilmedi.

Daha sonra CHP'nin "İntihar vakalarının araştırılması"na ilişkin önergesinin bugün görüşülmesine dair önerisi ele alındı. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Türkiye'nin "Dünya Mutluluk Sıralaması"nda 69'uncu sırada yer aldığına işaret ederek, intihar vakalarının herkesin sorunu ve çözüm bulmanın Meclisin görevi olduğunu vurguladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli de özellikle sosyal meydada muhalefet partilerinin önergelerinin kabul edilmediği gibi yanlış bir algı yaratılmaya çalışıldığını belirterek, Meclis araştırma komisyonu kurulmasının çalışma takvimiyle ilgili olduğuna işaret etti.

Meclis ve komisyonların çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Benli, "Sadece son iki sene içerisinde kurulması teklif edilen Meclis Araştırma Komisyonu önerge sayısı 2 bin 426'dır. Her bir komisyonda 15 üye bulunmaktadır. Meclis tüm yasama çalışmalarını durdursa diğer komisyon çalışmalarına ara verse bile 2 bin 426 Meclis Araştırma Komisyonunun çalışmasını istese de yapamayacağı aşikardır." diye konuştu.

İntihar vakalarını önemine değinen Benli, bununla ilgili Bakanlıkların çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi de kabul edilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Özgür Özel Plan bütçe

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