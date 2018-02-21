HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 19:09 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Balbay: - "(Seçim ittifakı teklifi) Bu mutabakat, AKP-MHP-YSK mutabakatı olarak görülüyor ki yazık diyorum, demokrasiye yazık. Sandığa girecek oyların nasıl çıkacağına YSK karar verir şeklinde bir mutabakat görülüyor. AKP-MHP-YSK mutabakatı demokrasiye hiç de hayır getirmeyecek"

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, seçim ittifakına ilişkin kanun teklifine dair, "Bu mutabakat, AKP-MHP-YSK mutabakatı olarak görülüyor ki yazık diyorum, demokrasiye yazık. Sandığa girecek oyların nasıl çıkacağına YSK karar verir şeklinde bir mutabakat görülüyor. AKP-MHP-YSK mutabakatı demokrasiye hiç de hayır getirmeyecek." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

Birinci bölümün tümü üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Balbay, akademinin sağlıklı bir şekilde eğitim hayatına katılması isteniyorsa "gelecek kaygısının" önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Öğretim Üyesi Yerleştirme Programı kapsamındaki genç akademisyenlerin durumunun bir an önce ele alınması gerektiğini dile getiren Balbay, eğitime aktarılan para artsa da kalitenin artmadığını savundu.

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifine değinen Balbay, mutabakatın 7-8 maddesinin YSK ile bağlantılı olduğuna işaret etti. Balbay, "Bu mutabakat, AKP-MHP-YSK mutabakatı olarak görülüyor ki yazık diyorum, demokrasiye yazık. Sandığa girecek oyların nasıl çıkacağına YSK karar verir şeklinde bir mutabakat görülüyor. AKP-MHP-YSK mutabakatı demokrasiye hiç de hayır getirmeyecek." ifadelerini kullandı.

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ise üniversitelerin vesayet altında olduğunu savunarak, teklifin YÖK'ün yetki alanını daha da genişlettiğini söyledi.

Üniversitelerin ticarileştirildiğini, piyasaların beklentileri doğrultusunda yapılandırıldığını iddia eden Botan, KHK'lerle binlerce akademisyenin ihraç edildiğini, üniversite özekliği ve özgürlüğünün ortadan kaldırıldığını ileri sürdü.

AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen de AK Parti'nin eğitime baştan beri büyük önem verdiğini ve yatırım yaptığını ifade etti.

Yükseköğretimde misyon farklılaşmasına gidildiğini belirten İsen, teklifle öğretim elemanlarının hizmet gücünden verimli şekilde yararlanmasının amaçlandığını kaydetti.

MHP Erzurum Milletvekil Kamil Aydın da eğitimde nicelik artırılırken niteliğe de odaklanmak gerektiğine işaret ederek, sistemde istikrarın çok önemli olduğunu, aksayan yönlerin değiştirilebileceğini ama baştan silip yeni bir sistem idame etmenin doğru olmadığını söyledi.

Şahsı adına söz alan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise üniversitelerin milletin beyni olması gerektiğini dile getirdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Balbay seçim ittifakı TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Spor yaparken canından oluyordu!

Spor yaparken canından oluyordu!

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı

İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı

Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Kadir Topbaş'tan olay sözler: Hiçbirine imza atmadım, Ankara'dan izin veriliyor

Kadir Topbaş'tan olay sözler: Hiçbirine imza atmadım, Ankara'dan izin veriliyor

Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler

Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler

Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!

Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

AK Parti'den CHP'nin 'ittifak' eleştirilerine yanıt

AK Parti'den CHP'nin 'ittifak' eleştirilerine yanıt

İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki

İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki

Navaz Şerif’in partisine başkanlık etmesi yasaklandı

Navaz Şerif’in partisine başkanlık etmesi yasaklandı

Erdoğan:  Toplarımız, SİHA'larımız gereğini yaptı, dönmek  zorunda kaldılar

Erdoğan:  Toplarımız, SİHA'larımız gereğini yaptı, dönmek  zorunda kaldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimseye muhtaç olmadan kendi göbeğimizi kestik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimseye muhtaç olmadan kendi göbeğimizi kestik"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.