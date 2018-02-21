TBMM Genel Kurulu

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, seçim ittifakına ilişkin kanun teklifine dair, "Bu mutabakat, AKP-MHP-YSK mutabakatı olarak görülüyor ki yazık diyorum, demokrasiye yazık. Sandığa girecek oyların nasıl çıkacağına YSK karar verir şeklinde bir mutabakat görülüyor. AKP-MHP-YSK mutabakatı demokrasiye hiç de hayır getirmeyecek." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun ihdas edilmesini öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

Birinci bölümün tümü üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Balbay, akademinin sağlıklı bir şekilde eğitim hayatına katılması isteniyorsa "gelecek kaygısının" önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Öğretim Üyesi Yerleştirme Programı kapsamındaki genç akademisyenlerin durumunun bir an önce ele alınması gerektiğini dile getiren Balbay, eğitime aktarılan para artsa da kalitenin artmadığını savundu.

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifine değinen Balbay, mutabakatın 7-8 maddesinin YSK ile bağlantılı olduğuna işaret etti. Balbay, "Bu mutabakat, AKP-MHP-YSK mutabakatı olarak görülüyor ki yazık diyorum, demokrasiye yazık. Sandığa girecek oyların nasıl çıkacağına YSK karar verir şeklinde bir mutabakat görülüyor. AKP-MHP-YSK mutabakatı demokrasiye hiç de hayır getirmeyecek." ifadelerini kullandı.