TBMM Genel Kurulu

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Hastane enfeksiyonlarını önlemenin biricik yolu, personelin el yıkama hususundaki hassasiyetidir. Yoksa dezenfektan kullanarak hastane enfeksiyonlarını tek başına engelleyemezsiniz." dedi.

CHP, son dönemde hastane mikroplarındaki artışın ve bu nedenle ortaya çıkan ölümlerin nedenlerinin araştırılmasına ilişkin önerisini TBMM Genel Kuruluna getirdi.

Öneri üzerinde konuşan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, bu konunun üzerine bir an önce gidilmesi gerektiğini ifade ederek, "Çünkü, konu sağlık sorunu." diye konuştu.

Aydın, sağlık sektöründe kullanılmak üzere merdiven altı firmalarda üretilen alkollerin kaçak içki olarak piyasaya sürüldüğünü ve insanların bundan hayatını kaybettiğini iddia etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, CHP'ye, "Önergenizde, 'hastanedeki ölümlerin 3'te 2'si hastane enfeksiyonundan kaynaklanıyor' diyorsunuz. Bunu neye göre söylüyorsunuz?" diye sordu. İktidarlarında sağlık sektöründe yapılanları anlatan Kavuncu, 2002'de 870 olan yoğun bakım yatağı sayısının 16 bine çıktığını söyledi.