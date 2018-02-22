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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 21:00 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: - "14 şeker fabrikası ile ilgili özelleştirme süreci devam ediyor, diğer 11 fabrika ise kamu eliyle çalıştırılmaya devam edecek" - "Şartnamede, fabrikadaki hiçbir çalışanın mağdur edilmemesi ve haklarının devam etmesi konusunda madde var. Fabrikaların, kesinlikle şeker üretimi yapma konusunda çalışmasının zorunluluğu da ortaya konmaktadır"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 14 şeker fabrikasıyla ilgili özelleştirme sürecinin sürdüğünü, diğer 11 fabrikanın ise kamu eliyle çalıştırılmaya devam edileceğini söyledi.

Arslan, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi" ile ilgili soruyu yanıtlayan Arslan, iktidarın ülkenin kalkınması, ekonomik olarak katma değer oluşturması adına birçok yatırım yaptığını, bu yatırımları gerçekleştirecek özel sektörün önünü açtığını, AK Parti olarak da yaptıklarının bu olduğunu söyledi.

Arslan, 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesinin söz konusu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu özelleştirme kapsamında, şartnamede, fabrikadaki hiçbir çalışanın mağdur edilmemesi ve haklarının devam etmesi konusunda madde var. Kotalar çerçevesinde çiftçilerin üretimlerine devam etmesi ve bu işle uğraşan şeker pancarı üreten çiftçilerin haklarına herhangi bir halel gelmemesi adına da bir madde var. Bu da önemli. Daha önemlisi fabrikaların, kesinlikle şeker üretimi yapma konusunda çalışmasının zorunluluğu da ortaya konmaktadır.

Şeker üretimiyle ilgili zorunlu olan şeker fabrikası ve arazisi verilecek, onun dışında şeker üretimi için zorunlu olmayan alanlar bu kapsamda verilmeyecek. 14 şeker fabrikasıyla ilgili özelleştirme süreci devam ediyor, diğer 11 fabrika ise şu anki durumuyla kamu eliyle çalıştırılmaya devam edecek."

- "Benim canımı sıkıyor olsa bu makamda olmam"

Ahmet Arslan, "Bu sorunun canınızı sıktığını biliyorum ama Cankurtaran Tüneli ile ilgili ne düşüyorsunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Işık çoktan göründü, tünel çoktan bitti. Bu soru hiçbir zaman benim canımı sıkmıyor. Benim canımı sıkıyor olsa bu makamda olmam, bu işleri yapmam. Biz millete hizmetkar olmak adına bu işleri yapıyoruz, canımız sıkılmıyor, tam tersine gurur duyuyoruz, Cankurtaran Tüneli'ni yapmakla gurur duyduğumuz gibi.

Mahkemenin yerine kendimi koyup karar verme şansım yok. Tüneli bitirdik, tünelin devamındaki viyadük konusu mahkemedeydi, mahkeme sonucunu beklemek zorundaydık, bekledik. Mahkeme kararından sonra da hızlı bir şekilde çalışmalara başlandı, kış şartlarında da viyadükte çalışmalar devam ediyor. Biter bitmez bu ayın sonu ya da mart ayı başı, bir hafta-10 gün içerisinde hizmete girecek."

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Ahmet Arslan şartname Şeker Fabrikası TBMM Genel Kurulu ulaştırma

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