TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Hocalı katliamının dünya tarihinde eşi görülmemiş bir vahşet olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Aydın başkanlığında toplandı.

Aydın, bu haftaki TBMM Başkanvekili nöbetini Yaşar Tüzün'ün tutacağını ancak nöbete çıkmadan az önce annesi Saadet Tüzün'ün vefat haberini aldıklarını bildirdi.

Bu nedenle Yaşar Tüzün'ün yerine kendisinin Meclisi yönettiğini aktaran Aydın, "Sayın Yaşar Tüzün'e, ailesine, yakınlarına, CHP Grubuna başsağlığı, Saadet Tüzün'e Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Pazar günü AK Parti Gümüşhane Milletvekili Osman Akgül'ün de babasını kaybettiğini aktaran Aydın, Osman Akgül'e de başsağlığı, babasına Allah'tan rahmet diledi.

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın da vefatının 7. yılı olduğunu anımsatan Aydın, "Mücadelesi, azmi ve duruşuyla örnek devlet adamı olan Necmettin Erbakan'ın bir kez daha rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Hocalı katliamı acısının 26 yıldır milletin sinesinde yaşadığını dile getiren Aydın, "Hocalı katliamı dünya tarihinde eşi görülmemiş bir vahşettir. Her zaman ve her yerde kardeş Azerbaycan'ın ve halkının yanındayız. Acıları acımız, sevinçleri sevincimiz olan Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gruplar adına yapılan konuşmalarda da Yaşar Tüzün'e başsağlığı dilekleri ilettildi.