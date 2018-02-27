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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 17:03 | Son Güncelleme

HDP'li Yıldırım ve Ayhan'ın milletvekilliği düşürüldü

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın milletvekilliği düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda, Yıldırım ve Ayhan hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri okunarak, bilgiye sunuldu.

Anayasa gereğince, TBMM Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Yıldırım ve Ayhan'ın milletvekilliği düştü.

Yıldırım'ın "Cumhurbaşkanına haraket" Ayhan'ın ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyordu.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, tezkereler okunmadan önce yaptığı açıklamada, bu uygulamalarla halkın iradesine darbe vurulduğunu öne sürdü.

Ülkede sivil bir darbe yaşandığını savunan Kerestecioğlu, "Bu Meclisin, noterlik görevinin dışında hiçbir işlevi kalmamıştır. Bu utançtır. Bu durumu protesto ediyoruz. Bu Meclis, 'son kişi kalana kadar burada olacağız' dediğimiz için halkımıza söz verdiğimiz için burada olduğumuz bir Meclistir." dedi.

Tezkereler okunmadan, HDP'liler Genel Kurul'dan ayrıldı.

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