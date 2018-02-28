TBMM Genel Kurulu

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "28 Şubat darbesi, millete rağmen ve millete karşı hiçbir eylemin ve fikrin asla muvaffak olamayacağını göstermesi bakımından da siyaset tarihine geçmiş en büyük örneklerden biridir." dedi. Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Aydın başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, 28 Şubat'ın 21. yılı nedeniyle yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu zor zamanlarda Refah Partisi'nin kendine özgü yöntemlerle milletle irtibat kurduğunu ve 158 milletvekiliyle iktidarı kurma yetkisi aldığını anımsattı. Refah Partisi'nin, iktidara gelmesinin ardından, vesayetin sermaye ayağına darbe vurduğunu belirten Boyraz, 28 Şubat'ın darbeler tarihinde bir ilk olduğunu ve doğrudan milleti hedef aldığını dile getirdi. "15 Temmuz, bu anlamda 28 Şubat'ın rahminde döllenmiştir." ifadesini kullanan Boyraz, FETÖ'nün bu süreçte tahkim edildiğini söyledi. İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, seçim ittifakına ilişkin konuşmasında, "ülkeyi kötü yöneten iktidarın, hukuku, demokrasiyi ve devletin kurumlarını güçlendirmek yerine, kendi iktidarını sağlama almak ve tek adam rejimini tahkim etmek için uğraştığını, ittifak düzenlemesinin ise bunun hukuki adımı olduğunu" ileri sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, çocuk istismarları konusundaki konuşmasında, dünyada çocuk istismarı oranı, yüzde 1 ila 10 arasında iken, Türkiye'de bu oranın yüzde 10 ila 53 arasında olduğunu iddia etti. Ülkedeki çocuk tecavüzü vakalarının sadece yüzde 5'inin ortaya çıktığını, yüzde 95'inin ise gizli kaldığını söyleyen Yedekci, son 10 yılda çocuk tecavüzlerinin yüzde 700 arttığını ifade etti. Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Yedekci, konuşmasının ardından tepki olarak ellerindeki çiçekleri, Genel Kurulda bakanlar için ayrılan bölüme bıraktı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclisin, çocuklar üzerinden kişisel siyaset ikbali için şov yapma yeri olmadığını belirterek, "Her kim ki bu çocuk istismarı üzerinden kendisine siyasi bir gelecek oluşturmaya çalışıyorsa Allah onun bin belasını versin." dedi. Bu tür suçlara ilişkin cezaların, AK Parti iktidarında ağırlaştırıldığını hatırlatan Muş, bu konunun, istismar edilecek bir konu olmadığını vurguladı. Muş, bu konu hakkında parlamentodaki bütün siyasi parti gruplarının ve milletvekillerinin hassas olduğunun altını çizdi.

Başkanvekili Aydın, konunun çok hassas olduğuna dikkati çekerek, "Siyasete malzeme edilecek bir konu değil. Bu konuda bütün gruplar ortaklaşa yapılabilecek en iyi şeyi yapmalıdır." diye konuştu. -"Bu millet asla darbelere ve darbecilere prim vermeyecektir" Öte yandan Ahmet Aydın, bugünün, Türkiye'nin siyasi tarihinin kara günlerinden biri olan ve millete zorla dayatılan 28 Şubat darbesinin yıl dönümü olduğunu belirterek, "28 Şubat darbesi, millete rağmen ve millete karşı hiçbir eylemin ve fikrin asla muvaffak olamayacağını göstermesi bakımından da siyaset tarihine geçmiş en büyük örneklerden biridir." değerlendirmesinde bulundu. "28 Şubat sürecinin bin yıl süreceği iddiasında ve aymazlığında olanlara karşı milletin direnişi ve gösterdiği mücadele, bugünün ve yarınların güçlü ve büyük Türkiye'sinin temellerinin atılmasına da vesile olmuştur." diyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ülke ve bu aziz millet, Allah'ın izniyle dün 28 Şubat'ta, bugün 15 Temmuz'da da kendisini esarete sürüklemeye yeltenenlere gereken cevabı verdiği gibi bu duruşunu ilelebet sürdürecektir. 15 Temmuz'da bir ve beraber olan bu milletin gücünün, darbecilerin ve tankların gücünün çok çok üzerinde olduğu bir kez daha net bir şekilde ortaya konulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz var olduğu sürece hiçbir zaman darbelere yenik düşmeyecektir. Teslimiyete asla izin vermeyecek olan demokrasimiz, milletin hürriyetine halel getirmek isteyenleri de her daim tarihin karanlık dehlizlerine gömecek güce sahiptir."

Bu kara günü unutmamak ve unutturmamak adına bugün Türkiye'de değişik etkinlikler düzenlendiğini kaydeden Aydın, "Artık 15 Temmuz'da bu millet uyanışa geçti, ne kadar büyük bir millet ve ne kadar büyük bir medeniyetin ürünü olduğunu bir kez daha gösterdi. İnşallah bundan sonraki süreçte de artık darbeler, tarihin karanlık sayfalarında yer alacaktır. Bu millet asla ve asla darbelere ve darbecilere prim vermeyecektir." ifadesini kullandı. - "Türkiye'nin bu tür yüklerden kurtulması gerekir" MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bugünün siyasi tarihe ve demokrasi tarihine karar bir leke olarak geçen 28 Şubat'ın yıl dönümü olduğunu anımsatarak, 28 Şubat 1997'de siyasete müdahalenin derin fay kırıklarına neden olduğunu söyledi. Akçay, "Nasıl ki 15 Temmuz'un tüm sorumlularının cezalandırılmasını talep ediyorsak, adaletin tesis edilmesi çağrısı yapıyorsak 28 Şubat için de düşüncelerimiz aynıdır. Türkiye'nin bu tür yüklerden kurtulması gerekir." diye konuştu. Terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'da serbest bırakılmasını da eleştiren Akçay, Çekya'nın, bu kararıyla terörle küresel mücadeleye zarar verdiğini ve uluslararası kanunlara da aykırı davrandığını dile getirdi.