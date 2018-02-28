TBMM Genel Kurulu

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, en düşük emekli maaşının, en az asgari ücret kadar olması gerektiğini belirtti.

MHP, Danışma Kurulu toplanamadığı için emeklilerin sorunlarının araştırılması için verdiği önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Türkiye'de 11 milyonu aşkın emekli bulunduğuna işaret ederek, ülkenin kalkınmasına hizmet eden, alın teri döken emeklilere en iyi şartları sağlanamın, sosyal devletin gereği olduğunu söyledi.

Emeklilerin bir kısmının asgari ücretin altında maaş aldığını ifade eden Şimşek, bu maaşla kişilerin hayatını idame ettiremeyeceğini, en düşük emekli maaşının en az asgari ücret kadar olması gerektiğini ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu ve özel ayrımı olmaksızın emeklilerden muayene ücreti ve katkı payı alınmamasını ve ilaçta katkı payının kaldırılmasını önerdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, banka kuyruklarının tarihe karıştığını, şimdi maaşların vatandaşa evlerinde teslim edildiğini belirtti.