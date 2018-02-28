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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2018 16:34 | Son Güncelleme

MHP Mersin Milletvekili Şimşek: - "En düşük emekli maaşı, en az asgari ücret kadar olmalı"

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, en düşük emekli maaşının, en az asgari ücret kadar olması gerektiğini belirtti.

MHP, Danışma Kurulu toplanamadığı için emeklilerin sorunlarının araştırılması için verdiği önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Türkiye'de 11 milyonu aşkın emekli bulunduğuna işaret ederek, ülkenin kalkınmasına hizmet eden, alın teri döken emeklilere en iyi şartları sağlanamın, sosyal devletin gereği olduğunu söyledi.

Emeklilerin bir kısmının asgari ücretin altında maaş aldığını ifade eden Şimşek, bu maaşla kişilerin hayatını idame ettiremeyeceğini, en düşük emekli maaşının en az asgari ücret kadar olması gerektiğini ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu ve özel ayrımı olmaksızın emeklilerden muayene ücreti ve katkı payı alınmamasını ve ilaçta katkı payının kaldırılmasını önerdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, banka kuyruklarının tarihe karıştığını, şimdi maaşların vatandaşa evlerinde teslim edildiğini belirtti.

IMF'nin geçmişte Türkiye'ye durağan politikalar dayattığını, "emeklilerden vergi alın." dediğini anımsatan Uslu, "IMF'yi defettik, durağan politikaları reddettik. Emeklilerden kesinti yok. Katılım payı var bu suistimali önlemek açısından var." dedi.

Uslu, 2013'te intibakla ilgili bir düzenleme yapıldığını, 6 ayrı grup bulunduğunu, emeklilik maaşlarının farklı olduğunu, intibak yasasıyla bunun düzeltildiğini anımsattı.

Konuşmaların ardından MHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra CHP'nin özelleştirme kapsamındaki şeker fabrikalarının karlılık, istihdam oranları, nişasta bazlı şeker kullanımının ortaya çıkardığı sorunların belirlenmesine ilişkin önergesine dair grup önerisinin görüşmelerine geçildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, yurt içi şeker ihtiyacının yurt içi kaynaklardan karşılanmasını esas aldıklarını, çiftinin korunmasının da bu kapsama dahil olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin çikolata, şekerli ürünlerde gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını kimsenin görmediğini ifade eden Kurt, göreve geldiklerinde 900 milyon dolar olan şekerleme ürün ihracatının, 2016'da 2,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Kurt, "Bütün glukoz şuruplarını sadece kendi vatandaşımıza sunuluyormuş gibi çelişkiyi ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'nin grup önerisi de yapılan oylama sonrasında kabul edilmedi.

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