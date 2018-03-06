TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, "Başkanlığı vekaleten üstlenip Genel Kurul'u yönetirken veya başkanvekilliğinin diğer yetkilerini kullanırken adalet ve demokrasi ilkelerine bağlı kalacağıma buradan bir kez daha huzurunuzda söz veriyorum." dedi. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı. Başkanvekili seçilmesinin ardından ilk defa Genel Kurul'da birleşimi yöneten Sancar, açılışta yaptığı konuşmada, demokratik siyasetin tartışarak işleri barışçıl bir biçimde yürütmek anlamına geldiğini söyledi. Bunun da her şeyden önce çoğunluk olgusunu paylaşan insanlar arasında gerçekleşeceğine dikkati çeken Sancar, "Siyasetin varoluş temeli çoğunluk ve özgürlüktür. Özgürlüğün yokluğu otoriterlik, çoğunluğun yokluğu totaliterlik demektir. Özgürlüğün yitimi şiddet eğilimini, çoğunluğun yitimi de nefret hareketlerini teşvik eder. Tekçi ve yasakçı her girişim siyasetin varoluş şartlarını tahrip eder. Tekçi ve yasakçı anlayışın zafer kazanmasıyla siyasal yaşamın özü olan tartışma gereksizleşir, çoğunluğun yerini tekillik alır. Siyaseti yok etmeye başladığınız zaman galip gelen sadece intikam tanrıçası olabilir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin uzun zamandır aşırı gerilim, derin kutuplaşma ve hatta parçalanmışlık hali yaşadığını öne süren Sancar, bunun başlıca sebebinin de demokratik siyasetin sağlıklı işlemesi için gerekli olan zemin ve şartların bulunmaması olduğunu söyledi. Parlamentonun demokratik siyasetin en kıymetli imkanı ve mekanı olduğunu dile getiren Sancar, Meclis tarihinde hiç olmadığı kadar milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve milletvekilliğinin düşürüldüğünü vurguladı. Sancar, şöyle devam etti: "Şu anda 9 milletvekilinin vekilliği düşmüş,10 milletvekili de cezaevlerinde bulunmaktadır. Böyle bir parlamentonun ne parlamentoculuğun tarihsel anlamına ne de Türkiye'deki tarihsel tecrübeye uygun düştüğü kesinlikle söylenemez. Ben başkanlığı vekaleten üstlenip Genel Kurul'u yönetirken veya başkanvekilliğinin diğer yetkilerini kullanırken adalet ve demokrasi ilkelerine bağlı kalacağıma buradan bir kez daha huzurunuzda söz veriyorum." TBMM Başkanvekili Sancar ve siyasi parti temsilcileri, hayatını kaybeden CHP Parti Meclisi Üyesi Yavuz Karan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Siyasi parti temsilcileri ayrıca Sancar'a da yeni görevinde başarılar diledi. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, çocukların cinsel istismarını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın MHP Grubu'nu da ziyaret ettiğini anımsatarak, düzenlemelerin bir an evvel yapılarak çocukları koruma yönünde adımların atılmasının gerekli olduğunu ifade etti. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, işkencenin insanlığa karşı işlenen suçların en korkuncu oluduğunu ve işkencenin olduğu yerde hiçbir değerden söz edilemeyeceğini söyledi. Kerestecioğlu, "46. gününe giren Afrin savaşında sivil ölümleri durmuyor. Birleşmiş Milletler'in Suriye geneli ateşkes kararına rağmen ateşin hiç kesilmediği Afrin'de dün de siviller bombardımanın hedefi oldu." görüşünü savundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, parti olarak bugün üzgün olduklarını CHP Parti Meclisi Üyesi Yavuz Karan'ı kaybettiklerini belirterek, Karan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Trabzonlulara başsağlığı diledi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine değinen Altay, "Şeker fabrikalarının satılması bu millete yapılabilecek en büyük ihanettir ve nişasta bazlı şekerin zararlarını üşenmeden, bıkmadan 80 milyona anlatacağız. Hükümeti şimdiden bu konuyu yeniden değerlendirmeye ve yanlıştan vazgeçmenin bir erdem olduğu bilinciyle hareket etmeye davet ediyorum." dedi.

- "Hassasiyetleri ve parametreleri olan bir özelleştirmedir" AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da Afrin'de terör örgütüne yönelik Türkiye Cumhuriyeti'nin bir operasyon yürüttüğünü anımsatarak, "Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric yapmış olduğu açıklamada, Afrin merkezde terör örgütünün sivilleri kalkan olarak kullanmak için bırakmadığına ilişkin Birleşmiş Milletlerin gözlemini aktarmıştır. Kirli terör örgütü, sivillerin katledilmesi, öldürülmesine yönelik bir çabanın içindedir. Onları kalkan olarak kullanmaya yönelik bir strateji üretmektedir. Türkiye Cumhuriyetin askeri perspektifi, hiçbir sivilin burnunun kanamaması ama bölgede kan ve dehşetin asli faillerinden birisi olan terör örgütünün üyelerinin de tasfiyesine yönelik bir yaklaşımdır." diye konuştu. Bostancı, şeker fabrikaları konusunda hükümetin yaklaşımının, çiftçilerin, çalışanların hiçbir şekilde zarar görmeyeceği, üretimin mutlak suretle devam edeceği, pancar şekerini kıymetlendiren yöndeki hükümet politikları istikametinde bu işlerin takip edileceği bir düzenleme çerçevesinde bir özelleştirme olduğunu söyledi. Bostancı, "Hassasiyetleri ve parametreleri olan bir özelleştirmedir. Şüphesiz muhalefetin bu işlerin takipçisi olmasından memnun oluruz ama hükümetin yaklaşımına ilişkin bu parametreleri de ifade etmek isterim." dedi.