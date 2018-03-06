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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

AK Parti'nin, Meclisin iki haftalık çalışma takvimini içeren grup önerisi kabul edildi - TBMM, haftaya pazartesi ve cuma günleri de mesai yapacak

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, Meclisin iki haftalık çalışma takvimini içeren grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı gündemin birinci sırasına alındı.

Tasarı, temel kanun olarak dört bölüm halinde görüşülecek.

Genel Kurulda, 13-20-27 Mart ile 3-10-17-24 Nisan Salı günleri sözlü sorular görüşülmeyecek.

Genel Kurul, çalışma günlerinin dışında, haftaya 12 Mart Pazartesi ile 16 Mart Cuma günü de mesai yapacak; bu hafta ve gelecek hafta çalışmalarını saat 24.00'e kadar sürdürecek.

- CHP'nin önerisi

CHP, Danışma Kurulunda anlaşma olmaması nedeniyle, "erkeklerde kısırlığa yol açan faktörlerin belirlenmesine yönelik araştırma önergesinin" bugün görüşülmesi önerisini Genel Kurula taşıdı.

Öneri üzerinde söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kısırlığın, "erkeklerin bir yıl içinde çocuk sahibi olamaması" anlamına geldiğini belirtti.

Türkiye'de 2,5 milyon kişinin kısırlık sorunu ile karşı karşıya olduğuna, 1 milyon kişinin ise tüp bebek tedavisine muhtaç olduğuna işaret eden Arık, "Önceden erkeklerdeki kısırlık oranı yüzde 10-15 seviyesinde iken, bugün yüzde 45 seviyesine çıktı. Erkeklerdeki kısırlık oranında 3 katlık bir artış meydana geldi." dedi.

Arık, "ABD, AKP iktidarı eliyle Türk erkeğini kısırlaştırıyor. Şeker fabrikalarının satılma kararı alınması ve nişasta bazlı şeker kullanımının teşvik edilmesi buna neden olacaktır. Sizin Amerika sevdanız nereden geliyor? Birçok Avrupa ülkesi nişasta bazlı şeker kullanımını yasaklamış ama siz kullanımını teşvik ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın kısırlık ilacını alabilmek için hayvanını, tarlasını sattığını iddia eden Arık, "Çocuk sahibi olmak istiyorsanız, neslinizin devam etmesini istiyorsanız; daha önce birbirlerine idam ipi atanlara, cumhur ittifakına, koltuk ittifakına, kirli ittifaka oy vermeyin." dedi.

MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Türkiye'de 6 aileden birinin bu sorunu yaşadığını belirterek, kısırlığa neden olan olumsuz çevre şartlarının iyileştirilmesi ve doğanın korunması adına seferberlik başlatılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ise iktidarları döneminde kısırlıkla mücadele için neler yapıldığını anlattı.

Tüp bebek tedavisinin, alınan az bir ücret karşılığında yapıldığını söyleyen Şeker, tüp bebekte deneme sayısının 2'den 3'e yükseltildiğini bildirdi.

CHP'nin önerisi, kabul edilmedi.

MHP'nin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında çalışanların sorunlarıyla ilgili; HDP'nin de Ceylanpınar'da iki polis memurunun şehit edilmesi olayının araştırılmasıyla ilgili önerileri de reddedildi.

Öte yandan milletvekilleri, bir süre önce annesini kaybeden TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün'e başsağlığı dileğinde bulundu.

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