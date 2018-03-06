TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, Meclisin iki haftalık çalışma takvimini içeren grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı gündemin birinci sırasına alındı.

Tasarı, temel kanun olarak dört bölüm halinde görüşülecek.

Genel Kurulda, 13-20-27 Mart ile 3-10-17-24 Nisan Salı günleri sözlü sorular görüşülmeyecek.

Genel Kurul, çalışma günlerinin dışında, haftaya 12 Mart Pazartesi ile 16 Mart Cuma günü de mesai yapacak; bu hafta ve gelecek hafta çalışmalarını saat 24.00'e kadar sürdürecek.

- CHP'nin önerisi

CHP, Danışma Kurulunda anlaşma olmaması nedeniyle, "erkeklerde kısırlığa yol açan faktörlerin belirlenmesine yönelik araştırma önergesinin" bugün görüşülmesi önerisini Genel Kurula taşıdı.

Öneri üzerinde söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kısırlığın, "erkeklerin bir yıl içinde çocuk sahibi olamaması" anlamına geldiğini belirtti.

Türkiye'de 2,5 milyon kişinin kısırlık sorunu ile karşı karşıya olduğuna, 1 milyon kişinin ise tüp bebek tedavisine muhtaç olduğuna işaret eden Arık, "Önceden erkeklerdeki kısırlık oranı yüzde 10-15 seviyesinde iken, bugün yüzde 45 seviyesine çıktı. Erkeklerdeki kısırlık oranında 3 katlık bir artış meydana geldi." dedi.