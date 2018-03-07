TBMM Genel Kurulu

Grup önerisi üzerinde söz alan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye'de kadınlara yönelik derin bir eşitsizlik ve ayrımcılık olduğunu savundu.

Genel Kurul'da, HDP Grubu'nun Türkiye'de kadınların yaşadıkları ayrımcılık ve cinsiyete dayalı eşitsizliğin araştırılmasına ilişkin önergenin bugün gündeme alınması önerisi de görüşülerek reddedildi.

Tor, eğitimi terk etmenin, beraberinde çocuk işçiliğini de doğurduğuna dikkati çekerek, çocukların ve gençlerin yerinin okul olduğunu vurguladı.

Danışma Kurulu toplantısında siyasi partiler arasında oy birliği sağlanamadığından Genel Kurul'un onayına sunulan, MHP Grubu'nun lise eğitimini tamamlamadan eğitimi terk eden gençlerle ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi reddedildi.

Kız çocuklarının eğitiminin mutlaka teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Kerestecioğlu, eğitimin cinsiyet eşitliğini uygun bir niteliğe kavuşturulmasını da istedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Kerestecioğlu, "Özellikle siyasetçilerin kadın erkek eşitliğini vurgulayan söylemleri kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

CHP Grubu'nun, Türk Telekom AŞ'nin özelleştirme sonrası durumuna ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de kabul edilmedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, öneri üzerindeki konuşmasında, yerli ve milli bir kurum olan Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 55'inin, değerinin çok altında bir fiyata, yabancı bir şirkete kiralandığını savundu.

Kurumun toplam borcunun, 24 milyar 593 milyon lira olduğunu, borcun toplam varlıklara oranının da yüzde 46'dan yüzde 84'e çıktığını belirten Akar, "Kısacası Telekom elimizden kayıyor. Tedbir alınmazsa Türk Telekom'u kaybedeceğiz." diye konuştu.