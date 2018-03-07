HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

MHP, HDP ve CHP grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda MHP, HDP ve CHP Gruplarının çeşitli konulardaki önerileri kabul edilmedi.

Danışma Kurulu toplantısında siyasi partiler arasında oy birliği sağlanamadığından Genel Kurul'un onayına sunulan, MHP Grubu'nun lise eğitimini tamamlamadan eğitimi terk eden gençlerle ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi reddedildi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, partisinin grup önerisi üzerindeki konuşmasında, eğitimin ülkelerin geleceğindeki önemine işaret ederek, gençlerin eğitimlerini yarıda bırakmalarına yol açan etmenlerin mutlaka ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Tor, eğitimi terk etmenin, beraberinde çocuk işçiliğini de doğurduğuna dikkati çekerek, çocukların ve gençlerin yerinin okul olduğunu vurguladı.

Genel Kurul'da, HDP Grubu'nun Türkiye'de kadınların yaşadıkları ayrımcılık ve cinsiyete dayalı eşitsizliğin araştırılmasına ilişkin önergenin bugün gündeme alınması önerisi de görüşülerek reddedildi.

Grup önerisi üzerinde söz alan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye'de kadınlara yönelik derin bir eşitsizlik ve ayrımcılık olduğunu savundu.

Kız çocuklarının eğitiminin mutlaka teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Kerestecioğlu, eğitimin cinsiyet eşitliğini uygun bir niteliğe kavuşturulmasını da istedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Kerestecioğlu, "Özellikle siyasetçilerin kadın erkek eşitliğini vurgulayan söylemleri kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

CHP Grubu'nun, Türk Telekom AŞ'nin özelleştirme sonrası durumuna ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de kabul edilmedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, öneri üzerindeki konuşmasında, yerli ve milli bir kurum olan Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 55'inin, değerinin çok altında bir fiyata, yabancı bir şirkete kiralandığını savundu.

Kurumun toplam borcunun, 24 milyar 593 milyon lira olduğunu, borcun toplam varlıklara oranının da yüzde 46'dan yüzde 84'e çıktığını belirten Akar, "Kısacası Telekom elimizden kayıyor. Tedbir alınmazsa Türk Telekom'u kaybedeceğiz." diye konuştu.

Bahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardıBahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardı
Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!
Alev alev yanıyor! Bin metrekarelik alana yayıldıAlev alev yanıyor! Bin metrekarelik alana yayıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
grup önerisi TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik’ten dikkat çeken yazı: 'Erdoğan’ı bitirelim' ittifakına dâhil olmuş durumda

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 'ittifak' şartlarını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 'ittifak' şartlarını açıkladı

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?

Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Beştepe'de 

Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Beştepe'de 

Erdoğan: Biz işgalci değiliz bizde her şeyden önce merhamet var (2) 

Erdoğan: Biz işgalci değiliz bizde her şeyden önce merhamet var (2) 

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikalarını savunmak, vatanı savunmaktır (2)

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikalarını savunmak, vatanı savunmaktır (2)

AK Parti’den MHP’ye nezaket ziyareti

AK Parti’den MHP’ye nezaket ziyareti

Abhazya’da Rusya seçimleri için yüksek güvenlik önlemleri

Abhazya’da Rusya seçimleri için yüksek güvenlik önlemleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.