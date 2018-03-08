TBMM Genel Kurulu

AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, "2002-2018 yılları arasında cezaevlerinde fiziki altyapı sorunları ve mevzuat çerçevesinde AK Parti hükümetleri döneminde ciddi anlamda reformlar yapıldı." dedi.
MHP, Danışma Kurulu toplanamadığı için kadınların istihdamı konusunda yaşanan ayrımcılık sorununun araştırılmasına ilişkin önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, partisinin grup önerisi üzerindeki konuşmasında, kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Çalışan kadınlarımızın, aile bütçelerine sağlamış olduğu katkılarla, evlatlarını yetiştirmeleriyle toplumda mihenk taşı olduklarını hepimiz biliyoruz." diye konuştu.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar ise Türkiye'nin, gerek çalışan kadınların gerekse de çalışma hayatına yeni girecek kadınların önündeki engellerin kaldırılması noktasında son derece önemli düzenlemeler yapan ve bu konuda dünyada örnek gösterilen önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından MHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.
Genel Kurulda HDP Grubu'nun cezaevlerinde yaşanan hak ihlali iddialarının araştırılmasına ilişkin önergenin bugün gündeme alınması önerisi de görüşülerek reddedildi.
Partisinin önerisi üzerinde söz alan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan'a yapılan muameleyle ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamanın, "yaraya tuz basmak" gibi olduğunu savundu.
AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ise HDP Grubu'nun önergesine baktıkları zaman spesifik iki olaydan hareketle, cezaevlerinde sistematik ve kategorik bir işkence, hak ihlali varmış gibi hazırlanmış bir önerge olduğunu söyledi.
Önergeye konu olaylara ilişkin bilgi veren Serdar, burada ciddi bir abartı olduğunu düşündüğünü belirtti.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde cezaevlerine ilişkin alt komisyon olduğunu anımsatan Serdar, 26. Dönem'de 14 cezaevinde inceleme yaptıklarını hatırlattı. Geçen hafta komisyon üyelerinin Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduğunu dile getiren Serdar, bu incelemelerin başvuru üzerine ya da medyadan olaylardan bilgilenilmesi üzerine yapıldığını söyledi. Serdar, 2002-2018 yıllarında cezaevlerinde fiziki altyapı sorunları ve mevzuat çerçevesinde AK Parti hükümetleri döneminde ciddi anlamda reformlar yapıldığını anımsattı.
Daha sonra CHP Grubu'nun bireysel silahlanmayı azaltmanın ve ateşli silah alışverişinin engellenmesine ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de kabul edilmedi.
CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, İçişleri Bakanlığının da diğer kurum gibi her yıl faaliyet raporlarını açıkladığını belirterek, rapora baktıkları zaman kayıp silah sayısının 106 bini geçtiğini gördüklerini ve bu sayının 2014 yılında 14 bin olduğunu söyledi.
AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, İçişleri Bakanlığı tarafından kayıp ve aranan silahların kaydının 1944 yılından itibaren tutulmaya başlandığını belirterek, 2017 yılı sonuna kadar kaybolan kayıtlı silahların toplamının 106 bin 740 olduğunu belirtti.
Kurum veya silahlı kuvvetler envanterine kayıtlı silahların kaybedilmesi durumunda il emniyet müdürlüklerine müracat edildiğini ve kayıp silah sürecinin başlayacağını anımsatan Dülger, önergede sözü edilen sayıdaki 30 bin silah farkının ise gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Dülger, "Son üç yıla baktığımızda 2014-2015 yılında yüzde 14,48 azalma, 2015-2016 yılında darbe girişiminde yüzde 23 artış, 2016-2017'de yüzde 9,42 azalma olduğu görülecektir." değerlendirmesinde bulundu.
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