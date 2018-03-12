TBMM Genel Kurulu

İstiklal Marşı'nda ortaya konan inanç ve güvenin, bugün de ihtiyaç duyulan atmosferi yansıtan bir yol gösterici olduğunu vurgulayan Bahçekapılı, "Dünyada hiçbir milletin milli marşında olmadığı şekilde istiklal ve bağımsızlık mücadelesi sonrası değil, öncesinde yazılıp kabul edilmesiyle de kurucu, yön gösterici, ümit verici bir metin olarak İstiklal Marşı'mız eşsizdir." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, "12 Mart 1921 tarihinde TBMM'de kabul edilen İstiklal Marşı, aziz milletimizin diriliş destanıdır. İstiklale giden zamanlarda maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden milletimizin ortak duygusunun ve inancının sembolüdür." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, "İstiklal Marşı, aziz milletimizin diriliş destanıdır. İstiklale giden zamanlarda maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden milletimizin ortak duygusunun ve inancının sembolüdür." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Savaşı'nın zor zamanlarında bütün millete ve siperlere ümit aşıladığını belirten Bahçekapılı, Ersoy'un, verilen mücadelenin büyüklüğünü, milletin zor şartlar altında gösterdiği kahramanlığı ifade ettiğini aktardı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümünü kutlayan Bahçapılı, başta Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm kahraman şehitler ile gazileri saygı, rahmet ve şükranla andığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da İstiklal Marşı'nın, devletin bir varlık ve yokluk savaşına girmesinin ardından, toplumsal ve politik şartları ince bir duyarlılık ve güçlü bir sesle dile getirdiğini, geleceğe de mesaj veren bir anlatımla bunu ortaya koyduğunu söyledi. Bostancı, İstiklal Marşı'nın, milletin kader ortaklığını geleceğe de ileten bir marş olduğunu belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Bostancı, terör örgütüne destek olanların, halkların ve insanlığın düşmanı olduklarını kaydetti. Bostancı, Almanya'da camiye yapılan saldırıyı da şiddetle kınadı.