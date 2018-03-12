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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 15:39 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Bahçekapılı: - "İstiklal Marşı, aziz milletimizin diriliş destanıdır. İstiklale giden zamanlarda maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden milletimizin ortak duygusunun ve inancının sembolüdür"

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, "İstiklal Marşı, aziz milletimizin diriliş destanıdır. İstiklale giden zamanlarda maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden milletimizin ortak duygusunun ve inancının sembolüdür." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

Bahçekapılı, ömrünü vatana ve millete hizmete adamış vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümsüz eseri İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümünün onurunun ve gururunun yaşandığını belirtti.

TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, "12 Mart 1921 tarihinde TBMM'de kabul edilen İstiklal Marşı, aziz milletimizin diriliş destanıdır. İstiklale giden zamanlarda maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden milletimizin ortak duygusunun ve inancının sembolüdür." ifadesini kullandı.

İstiklal Marşı'nda ortaya konan inanç ve güvenin, bugün de ihtiyaç duyulan atmosferi yansıtan bir yol gösterici olduğunu vurgulayan Bahçekapılı, "Dünyada hiçbir milletin milli marşında olmadığı şekilde istiklal ve bağımsızlık mücadelesi sonrası değil, öncesinde yazılıp kabul edilmesiyle de kurucu, yön gösterici, ümit verici bir metin olarak İstiklal Marşı'mız eşsizdir." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Savaşı'nın zor zamanlarında bütün millete ve siperlere ümit aşıladığını belirten Bahçekapılı, Ersoy'un, verilen mücadelenin büyüklüğünü, milletin zor şartlar altında gösterdiği kahramanlığı ifade ettiğini aktardı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümünü kutlayan Bahçapılı, başta Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm kahraman şehitler ile gazileri saygı, rahmet ve şükranla andığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da İstiklal Marşı'nın, devletin bir varlık ve yokluk savaşına girmesinin ardından, toplumsal ve politik şartları ince bir duyarlılık ve güçlü bir sesle dile getirdiğini, geleceğe de mesaj veren bir anlatımla bunu ortaya koyduğunu söyledi. Bostancı, İstiklal Marşı'nın, milletin kader ortaklığını geleceğe de ileten bir marş olduğunu belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Bostancı, terör örgütüne destek olanların, halkların ve insanlığın düşmanı olduklarını kaydetti. Bostancı, Almanya'da camiye yapılan saldırıyı da şiddetle kınadı.

Gündem dışı söz alana MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, milletin bağımsızlık destanı olan İstiklal Marşı'nın, TBMM'de defalarca okunarak coşkuyla ve gözyaşlarıyla kabul edildiği tarihin yıl dönümünün kutlandığını anımsattı.

İstiklal Marşı'nın, cephedeki Türk ordusunu ve Türk milleti ayağa kaldırdığını dile getiren Akçay, "İstiklal Marşı'mız, aziz Türk milletinin yokluklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın belgesi, harap ve bitap düşmüş bir ülkenin küllerinden doğuşunun muştusu olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin emin adımlarla Afrin'e doğru ilerlediğine değinerek, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarının, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını yedi düvele ilan ettiğini vurguladı.

Başta Almanya'da olmak üzere Avrupa'daki camilere saldırıların devam ettiğini de aktaran Akçay, son olarak Almanya'da gerçekleştirilen cami saldırısının zanlılarının yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy ile Berkin Elvan'ı saygı ve sevgiyle andığını ifade etti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümünün 4. yılı olduğunu anımsatarak, Elvan'ı sevgiyle andığını dile getirdi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, nesilden nesile aktarılan değerli bir miras olan İstiklal Marşı'nın, milletin nasıl yedi düvele karşı meydan okuduğunu ve bağımsızlığı simgelediğini anlattı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy milletimizin sesi, İstiklal Marşı ise milletimizin ufkudur. Akif'in vurguları, milli ruhumuzun ifadesidir." diye konuştu.

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