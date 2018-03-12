TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grubunun çalışma gündemi ve saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.

AK Parti Grubunun önerisi, Danışma Kurulu toplanamadığından Genel Kurulun onayına sunuldu.

Kabul edilen öneriye göre, siyasi partilerin seçimlerde ittifak yapmasına olanak sağlayan düzenlemeyi de içeren Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul gündeminin birinci sırasına alındı. Böylece teklifin görüşmelerine bugün başlanacak.

Ayrıca Genel Kurulun, 16 Mart Cuma günü de dahil olmak üzere bu haftaki çalışma saatleri, günlük programların tamamlanmasına kadar olarak belirlendi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, söz konusu kanun teklifinin gündemin ön sırasına alınabilmesi için buna ilişkin gerekçenin milletvekillerine bildirilmiş olması gerektiğini, aksi halde içtüzüğe aykırı bir işlem yapılmış olacağını savundu.

Birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ise gerekçe olmadan da benzer işlemler yapıldığını belirterek, buna ilişkin örnekler verdi ve Meclis teamülünün bu şekilde gerçekleştiğini hatırlattı.