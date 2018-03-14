TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, "Sağlımızın korunarak toplumsal mutluluk ve refahın sağlanması için hekimlerimiz ile diğer sağlık personelimizin görevlerini yerine getirirken gösterdikleri gayret, fedakarlık ve özveri herkes tarafından bilinmektedir. Divan olarak tüm sağlık çalışanlarımıza, sabır, hoşgörü ve özveriyle gösterdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.
TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Bahçekapılı başkanlığında toplandı.
Bahçekapılı, bugünün 14 Mart Tıp Bayramı olduğunu anımsatarak, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.
Ayşe Nur Bahçekapılı, "Sağlık hizmetlerinin, arzu edilen üst seviyeye getirilmesi, sağlımızın korunarak toplumsal mutluluk ve refahın sağlanması için hekimlerimiz ile diğer sağlık personelimizin görevlerini yerine getirirken gösterdikleri gayret, fedakarlık ve özveri herkes tarafından bilinmektedir. Divan olarak tüm sağlık çalışanlarımıza, sabır, hoşgörü ve özveriyle gösterdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Bahçekapılı, 13 Mart 2016'da Güvenpark'ta gerçekleşen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 38 kişi ile Diyarbakır, Ağrı ve Afrin'de şehit düşen Mehmetçikleri rahmetle andı. Bilime önemli katkıları olan İngiliz bilim insanı Stephen Hawking'in hayatını kaybettiğini anımsatan Bahçekapılı, "Kendisini saygıyla andığımızı da bildirmek isterim." dedi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da sağlık çalışanlarının yıpranma payı, şiddet, aşırı iş yükü, ücret gibi sorunları bulunduğunu vurgulandı. Hekim sayısının artırılmasını isteyen Akçay, "Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, yoğun bir iş yüküyle karşı karşıyadır. Sağlıklı bir gelecek için çalışanların sorunlarına, çözüm getirilmesi elzemdir." ifadesini kullandı.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayarak, sağlık çalışanlarının yapmak istediği basın açıklamasının engellendiğini belirtti. Sağlık çalışanlarının iş yükü altında ezildiğini savunan Beştaş, güvenlik soruşturması nedeniyle 900 sağlık çalışanının atamasının gerçekleştirilemediğini bildirdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 13 Mart 2016'da Güvenpark'ta 38 kişinin hayatını kaybettiği bir bombalı saldırı gerçekleştiğini anımsatarak, terörü lanetlediklerini ve bir insanlık suçu olarak gördüklerini aktardı.
14 Mart'ın artık bayram değil "matem günü" olduğunu öne süren Özel, hekimlerin sorunlarının, boylarını aştığı söyledi.
Sağlıkta yaşanan sorunlara kalıcı çözümler bulunması gerektiğini savunan Özel, "Sağlıkta dönüşüm, sağlıkta yıkım, eşitsizlik, sağlık hizmetlerinin paralı hale getirilmesi sürecine dönüşmüş durumda. Biz sağlıkta, ticarileşmeye, özelleşmeye, piyasalaşmaya tamamen karşıyız." ifadesini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Diyarbakır ve Afrin'de şehit düşenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Doktorların kutsal bir mesleği ifa ettiklerini belirten Turan, sorunları yakından takip ettiklerini söyledi.
Bugünün aynı zamanda AK Parti'ye kapatma davası açılmasının 10'uncu yıl dönümü olduğunu anımsatan Turan, "Şu an bu davayı açanların her biri, ibret ve nefretle tarihte yerini aldı. Ama AK Parti milletin desteğiyle, demokrasiden yana, milletten yana yoluna devam etti ve dimdik duruşa devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Turan, demokrasiye kasteden girişimlerin, milleti karşısında bulduğunu ve bulmaya devam edeceğini söyledi.
Gündem dışı söz alan MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, partisinin neredeyse her gün sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdiğini vurguladı.
Sağlık çalışanlarının, özlük hakkı, döner sermaye ödemesi, şiddet, yıpranma payı, maaş gibi pek çok sorun yaşadığına dikkati çeken Yurdakul, Sağlık Bakanlığından yıpranma payı ve maaş konusunda müjde beklediklerini ifade etti.
CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, AK Parti iktidarları döneminde, halka parası kadar sağlık hizmeti sunulduğunu ve bundan sadece yandaş tüccarlarının memnun olduğunu savunarak, vatandaşların, katkı paylarını ödeyemediği için acil servislere gittiğini iddia etti.
AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, AK Parti iktidarlarında, sağlığa yüksek bütçeler ayrıldığını ve reform niteliğinde çalışmalar yapıldığını belirtti. Sağlık çalışanların özlük hakları konusunda iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kavuncu, sağlık çalışanlarına şiddeti asla kabul etmediklerini, buna karşı en sert önlemleri aldıklarını kaydetti.
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