TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, "Sağlımızın korunarak toplumsal mutluluk ve refahın sağlanması için hekimlerimiz ile diğer sağlık personelimizin görevlerini yerine getirirken gösterdikleri gayret, fedakarlık ve özveri herkes tarafından bilinmektedir. Divan olarak tüm sağlık çalışanlarımıza, sabır, hoşgörü ve özveriyle gösterdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

Bahçekapılı, bugünün 14 Mart Tıp Bayramı olduğunu anımsatarak, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Ayşe Nur Bahçekapılı, "Sağlık hizmetlerinin, arzu edilen üst seviyeye getirilmesi, sağlımızın korunarak toplumsal mutluluk ve refahın sağlanması için hekimlerimiz ile diğer sağlık personelimizin görevlerini yerine getirirken gösterdikleri gayret, fedakarlık ve özveri herkes tarafından bilinmektedir. Divan olarak tüm sağlık çalışanlarımıza, sabır, hoşgörü ve özveriyle gösterdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.