HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 17:07 | Son Güncelleme

AK Parti'li Serdengeçti: - "Avrupa'daki sağlık hizmetlerinin çok daha önüne geçmiş bulunmaktayız"

AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Türkiye'nin, Avrupa'daki sağlık hizmetlerinin çok daha önüne geçtiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin, sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili grup önerisinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Türk Tabipler Birliğini (TTB) "dik ve onurlu duruşlarından dolayı kutladığını" ifade etti.

Yıldırım, "Biz hekimler, mesleğimiz ve yeminimiz gereği ırk, dil, din ayrımı yapmayız. Bu bağlamda, TTB de elbette barışa sahip çıkacaktır, elbette savaşa karşı duracaktır." dedi.

Sağlıkçıların dünya kadar talebi olduğuna değinen Yıldırım, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili iyileştirme yapılması gerektiğini bildirdi.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, yeni atanacak sağlık çalışanlarıyla ilgili güvenlik soruşturmalarının hemen bitirilmesini, sağlık çalışanlarının daha fazla mağdur edilmemesini istedi.

AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, AK Parti hükümetlerinin sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Serdengeçti şunları kaydetti:

"30 yıldır yıldır bu camianın içerisinde bir hekim olarak hekimlerin sorunlarının ve çalışma şartlarının nereden nereye geldiğini çok iyi gözlemleyen birisiyim. 16 yıllık AK Parti iktidarı zamanında sağlık çalışanlarının çalışma şartları daha güzel hale gelmiştir. Sağlık çalışanları, hastane sayımız, yatak sayımız önceki yılların yaklaşık 3 katı seviyesine gelmiştir; maaşlarımız ve özlük haklarımız daha fazla artmıştır. 16 yıl önce yurt dışında çalışan hemşehrilerimizin Türkiye'ye geldiklerinde övünerek anlattıkları Avrupa'daki sağlık hizmetlerinin çok daha önüne geçmiş bulunmaktayız. Şimdi o gelişmiş Avrupa ülkelerinden daha yüksek teknolojiyi, daha güzel tanı ve tedavileri hızlı ve kolay bir şekilde elde eden bir ülkemiz var. O ülkenin insanlarının da tedavi amaçlı Türkiye'ye geldiklerinin farkındayız ve bunlara da şahitlik ediyoruz."

HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Ayrıca, CHP'nin, Ankara Haymana kaplıcalarının uluslararası boyutta tanıtılmasına ilişkin verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi de kabul edilmedi.

Genel Kurulda, grup önerilerinin ardından, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin "torba kanun"un görüşmelerine geçildi.

Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!
Murat Başoğlu davasında flaş karar! Murat Başoğlu davasında flaş karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
14 Mart Tıp Bayram grup önerisi Mustafa Serdengeçti TBMM

En Çok Okunan Haberler

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Bakan Çavuşoğlu’ndan beğeni toplayan paylaşım

Bakan Çavuşoğlu’ndan beğeni toplayan paylaşım

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Başkan Gül’den AK Parti’ye ziyaret

Başkan Gül’den AK Parti’ye ziyaret

Bafra Kapıkaya’ya yamaç paraşütü tesisi meclisten geçti

Bafra Kapıkaya’ya yamaç paraşütü tesisi meclisten geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.