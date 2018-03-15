AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, İstiklal Marşı'nın milletin ortak marşı olduğunu belirterek, "İstiklal Marşı'nın bestesine ilişkin geçmişte yapılan tartışmalar, bestenin zorluğundan kaynaklanıyor. Eğer milletin ortak mutabakatı olursa ancak o zaman bestesine ilişkin bir düzenleme olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi bu bağlamdadır." dedi. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, 16 Mart Halepçe katliamının 30. yılı nedeniyle yaptığı gündem dışı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'na değindi. Afrin'de kadınlar ve sivillerin öldürüldüğünü iddia eden Botan, "Afrin işgaline son verin, yaşananlar savaş ve insanlık suçudur." diye konuştu. Bu sözlere tepki gösteren Başkanvekili Bahçekapılı, "Böyle bir şey yok, Afrin'de terörle mücadele ediliyor." ifadesini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da terör örgütünün Afrin'de sivilleri kalkan yaptığını işaret ederek, şunları söyledi: "Terör örgütü sivil halkı araçsallaştırmakta, onları kalkan yapmak istemektedir, sivil insanların şehirden çıkışına izin vermemektedir. Bütün sivil halkın kanı üzerinden kendi pozisyonunu oluşturmak istemektedir. Nasıl Halepçe katliamına karşı çıkmak insani ve meşru ise Afrin'de bir terör örgütünün her şeyi araçsallaştırarak yürüttüğü silahlı teröre son verilmesini istemek de o kadar meşrudur."

CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı gündem dışı konuşmada, Çanakkale Türküsü söylenince herkesin yüreğinin titrediğini dile getirdi. Öz, "Nereli olduğunuzun önemi yoktur, herkes Anafartalıdır, Conkbayırlıdır." değerlendirmesinde bulundu. CHP'li Öz, kendisinin kaleme aldığını söylediği Çanakkale şiirini okudu. AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ise Çanakkale Zaferi'nin, dünya tarihinde örneğine pek az rastlanan savaşlardan birisi olduğunu vurguladı. Çanakkale Zaferi'nin, yabancıların siyasi ve askeri hesaplarının hüsrana uğratıldığı bir savaş olduğunu anlatan Dedeoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yolunu açmıştır." dedi. Dedeoğlu, Çanakkale şehidi torunu olduğunu ifade ederek, "Çanakkale'de bazı katılımcıların siyasi amaçla, sözde adalet kurultayı yaparak gerçekleştirdikleri nahoş hareketler, hem şehitlerimizin ruhlarını incitmiş hem de biz şehit yakınlarını derinden üzmüştür. Bu ve benzeri davranış ve gösterilere izin verilmemesi konusunda, devletimizin bundan sonra daha da hassas davranacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Çanakkale Zaferi'nin, bağımsızlık, özgürlük, kardeşlik, vatan sevgisi ve inanç gücüyle, imkansızın başarıldığı, tarihe sığmayacak kadar büyük bir kahramanlık mücadelesinin verildiği eşsiz bir destan olduğuna dikkati çekti. Bahçekapılı, şöyle devam etti: "Çanakkale Zaferi süreci, aynı kardeşlik duygusunun, diğer ülkelerin insanları için hissettiğimizi ispat ettiğimiz dünya tarihinde örnek olan bir destandır. Çanakkale'de verdiğimiz büyük mücadele, ulus olma bilincinin tohumlarının atıldığının göstergesidir. Başkanlık Divanındaki arkadaşlarımla birlikte, Çanakkale Zaferi'ne giden yolda kurulan kardeşliğin geleceğimize ışık tutmasını diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi gururla anıyorum. Onlarla onur duyuyorum ve anıları önünde saygıyla eğiliyorum." - Grup başkanvekilleri Yerlerinden söz alan grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de 18 Mart Çanakkale Zaferi ile diğer bazı konularda açıklamalarda bulundu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin kazandığı büyük kahramanlık destanlarından ve Türk milletinin emperyalizme karşı verdiği en muhteşem cevaplardan birisi olduğuna işaret etti.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Akçay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin kent merkezini 3 taraftan kuşattığını, sadece güney kesiminde bir koridor oluşturularak sivillerin çıkışının sağlandığını ancak terör örgütünün buna vermediğini bildirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mavi Marmara gemisi hakkında bugün gazetelerde okudukları bir haberin yüreklerini dağladığını söyledi. Geminin o dönemde müze olacağının söylendiğini anımsatan Özel, "Geminin Ro-Ro gemisine dönüştürülüp yük gemisi olarak kullanılacağını okuduktan sonra, şu şartlar gerçekleşmiş oluyor, müze olmadı Ro-Ro oldu." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç gereği yokken İstiklal Marşı ile ilgili gereksiz bir tartışma açtığını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Naim Süleymanoğlu, dünyayı kaldırdığında İstiklal Marşı ile hepimiz ağlarken, milli atletimiz bayrağa sarıldığında İstiklal Marşı okunurken hepimiz ağlarken, ülkenin Cumhurbaşkanı bu marşın yüreğine değmediğini itiraf etmiştir. Aslında yapılmak istenen cumhuriyetle, cumhuriyetin kazanımları ile kurucu kadroları ile hesaplaşmak, onlara dil uzatmak, onlarla boy ölçüşmek, onların yaptıklarına karşı, benzer şeyleri yapıp kendisini yeni Türkiye'nin kurucu lideriymiş gibi tescil ettirmeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Erdoğan'ın, cumhuriyetsiz, Atatürksüz, İstiklal Marşsız bir Türkiye tasavvuruna karşı, bütün gücümüzle cumhuriyetin kazanımlarını, Atatürk'ün hedeflerini savunmaya devam edeceğiz."