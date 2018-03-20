TBMM Genel Kurulu

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Zeytin Dalı Harekatı, Kürt kardeşlerimizin ve bölgenin huzuru ile Türkiye'nin bekası için terör ve terör unsurlarına karşı verilen bir mücadeledir. Bunu ben, Kürt Meclis Başkanvekili olarak ifade ediyorum." dedi. HDP, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili grup önerisini TBMM Genel Kuruluna taşıdı. HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, konuşmasında harekatı eleştirdi. Kürtlerin Suriye'de statü elde etmemesinin amaçlandığını savunan Adıyaman, "Rusya'da yapılan bir takım gizli pazarlıklar sonucu, 20 Ocak 2018'de Afrin'e harekat başlatıldı. Afrin'de hedef terör denildi ama orada birçok sivil hayatını kaybetti, tarihi eserler de tahrip edildi. Demirci Kava heykeli yıkıldı." ifadesini kullandı. Suriye'de Afrin başta olmak üzere, girilen her yere Türk Bayrağı dikildiğini belirten Adıyaman, "Başka bir egemen ülkenin toprağına bayrak dikmenin hukuki ve stratejik sonuçları var. Uluslararası hukuk açısından bunun bedelleri çok ağırdır. Siz uluslararası hukuku bilmiyor musunuz?" diye konuştu.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Afrin'de yerel meclisin oluşturulmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi. ÖSO ile ilgili yaptıkları uyarıların gerçek olduğunu, Afrin'de bir kez daha gördüklerini ifade eden Yılmaz, orada yerel halkın, Kürtler'in ve Türkmenler'in kazanılması gerektiğini dile getirdi. Afrin'de PKK bayraklarının indirilmesinin doğru olduğunu kaydeden Yılmaz, tarihsel öneme sahip olduğunu ifade ettiği Demirci Kava heykelinin yıkılmasının ise uygun olmadığını söyledi. - "Bu, PKK ağzıdır" MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Afrin operasyonunun meşru bir harekat olduğunu ve kimsenin bunu başka yerlere çekmemesi gerektiğini kaydetti. O bölgeden Türkiye'ye yönelik terör tehdidi bulunduğunu ve bu nedenle operasyonun gerçekleştirildiğini ifade eden Usta, operasyonun, sivillerin zarar görmemesi nedeniyle uzun sürdüğüne dikkati çekti. MHP'li Usta, HDP'li Adıyaman'a yönelik, "Siz orada PKK-YPG bayrağından rahatsız olmayacaksınız, o zaman oranın devlet olduğunu unutacaksınız ama Türk Bayrağı'ndan rahatsız olacaksınız. Böyle bir şey olmaz. Bu, PKK ağzıdır; bunu kim söylerse söylesin bu, PKK ağzıdır." dedi.

Afrin harekatının Kürtlere karşı yapılmadığını, teröristlere karşı yapıldığını söyleyen Usta, eleştirilen ÖSO içerisinde de Kürtlerin olduğunun bilindiğini anlattı. Erhan Usta, bu harekatın, Türkiye'nin uluslararası alanda elini zayıflatmayacağını belirtti. Sataşma gerekçesiyle tekrar kürsüye gelen HDP'li Adıyaman, hangi ülke olursa olsun, egemen bir ülkenin topraklarında başka bir ülkenin bayrak dalgalandırmasının, uluslararası hukuk ve siyaset açısından sakıncalı olduğunu ifade etti. - Aydın: "10 bin kilometre öteden gelerek dalgalanan bayraklar..." TBMM Başkanvekili Aydın da Afrin harekatının, uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi. "Afrin'de Kürtlere karşı bir mücadele yürütülüyor" algısının yanlış olduğunu vurgulayan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zeytin Dalı Harekatı, Kürt kardeşlerimizin ve bölgenin huzuru ile Türkiye'nin bekası için terör ve terör unsurlarına karşı verilen bir mücadeledir. Bunu ben, Kürt Meclis Başkanvekili olarak ifade ediyorum. Harekatı gerçekleştirenlerin tebrik edilmesi lazım. Tek bir sivilin burnu kanamadı. Adeta iğne ile kuyu kazılarak yapılan bir mücadeledir. Orada 10 bin kilometre öteden gelerek dalgalanan bayraklar var, başka ülkelerin, terör örgütlerinin bayrakları var. Emperyal bir iddia ile değil, tamamen insancıl bir yaklaşımla, hem oradan Türkiye'ye sızan teröristleri hem de saldırıları önlemek; Kürt kardeşlerimizin huzuru ve Türkiye'nin bekası için bu harekat gerekliydi."