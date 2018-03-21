TBMM Genel Kurulu

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bu güzel toprakların havasını teneffüs eden, ideallerini ve ortak geleceğini paylaşan herkesin bayramı olan Nevruz, bunu bozmak isteyen gafillere de verilebilecek en anlamlı cevap olacaktır." dedi.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.

Aydın, bugün "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" olduğunu belirterek down sendromunun bir hastalık değil genetik bir farklılık olduğunu dile getirdi. Aydın, "Öyle zannediyorum ki tüm siyasi parti gruplarımızın da mutabakatıyla yarın inşallah bu konuyla ilgili ortak bir Meclis Araştırması önergesi verilecektir. Bu konudaki duyarlılıkları ve hassasiyetlerinden dolayı tüm siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum." dedi.

Bugünün Nevruz Bayramı olduğuna da işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

"Nevruz ateşinin Anadolu'dan bölgemize, bölgemizden tüm cihana yayılarak insanlığı sarması ve kucaklaması hepimizin ortak temennisidir. Bu güzel toprakların havasını teneffüs eden, ideallerini ve ortak geleceğini paylaşan herkesin bayramı olan Nevruz, bunu bozmak isteyen gafillere de verilebilecek en anlamlı cevap olacaktır. Ayrılığın değil kavuşmanın, kavganın değil barışın ve sevginin bayramı olan Nevruz, birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek güzel günleri getirecektir."