TBMM Genel Kurulu

Aydın, bugün "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" olduğunu belirterek down sendromunun bir hastalık değil genetik bir farklılık olduğunu dile getirdi. Aydın, "Öyle zannediyorum ki tüm siyasi parti gruplarımızın da mutabakatıyla yarın inşallah bu konuyla ilgili ortak bir Meclis Araştırması önergesi verilecektir. Bu konudaki duyarlılıkları ve hassasiyetlerinden dolayı tüm siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Nevruz Bayramı'nın her halkın farklı hikaye ve efsanelerle andığı bir bayram olduğunu ifade etti ve bugünün tatil olması gerektiğini söyledi.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne değinen Usta, down sendromu konusunda gruplarının da bir araştırma önergesi olduğunu anımsattı.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü de kutlayan İnceöz, MHP 23. Dönem Ankara Milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın vefatı nedeniyle MHP'ye ve yakınlarına başsağlığı diledi.

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin ise "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla gündem dışı konuşma yaptı. Down sendromlu bir bireyin resminin yer aldığı tişört giyen Engin, Meclis'te Down Sendromu Komisyonu kurulmasını istedi.

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora da Nevruz Bayramı dolayısıyla gündem dışı konuştu.

Bu arada, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" nedeniyle Meclis'e gelen down sendromlu gençler, izleyicilere ayrılan bölümden bir süre Genel Kurul çalışmalarını izledi.