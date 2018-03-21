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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 17:23 | Son Güncelleme

AK Parti'li Atalay: - "Nevruz her türlü kötülükten iyiliğe yönelmektir"

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, nevruzun her türlü kötülükten iyiliğe yönelmek olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin, Nevruz Bayramı ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

HDP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Nevruz Bayramı'nın resmi tatil olması için kanun tekliflerinin bulunduğunu, bunun kabul edilerek kanunlaşması gerektiğini söyledi.

Doğanın canlanarak yaşamın bereketlenmesini simgeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamalarına sadece bir gün izin verilmesinin doğru olmadığını savunan Kerestecioğlu, "Nevroz hepimizin bayramı, hepimizin halayı, hepimize kutlu olsun." diye konuştu.

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Bu güzel günü kötü emellerine alet etmek isteyenlere ne aziz milletimiz ne de devlet izin vermemiştir. Nevruzu bundan sonra da istismar etmek isteyenleri kimse asla kabul edemez. Şükürler olsun ki o günler geride kaldı." değerlendirmesini yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, nevruzu her kültürün kendi efsanesine göre kutladığını belirtti.

Nevruzun özgürlük, barış, yeniden doğuş günü olarak kutlanmaya devam edileceğini dile getiren Tanrıkulu, "Bugün bile bu bayramın izne bağlandığını, sınırlandığını görüyoruz. Oysa bu bayramı hep beraber birlik, beraberlik, kardeşlik gününe dönüştürebilirdik ama maalesef olmadı." diye konuştu.

Tanrıkulu, 21 Mart'ın tatil olması gerektiğini söyledi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, "İnsanlığın bugün zifiri bir karanlıkta tir tir üşüdüğü bir dünyada, yeni bir güneşe, ateşe, ışığa ne kadar muhtaç olduğu ortada." dedi.

Işığın, iyiliği, barışı, kardeşiliği, hak ve hukukun üstünlüğünü, hakça paylaşmayı, dayanışmayı temsil ettiğini; karanlığın ise kötülüğü, kavgayı, haksızlığı, ötekini yok etmeyi, savaşı, ırkçılığı, kini, çatışmayı anlattığını belirten Atalay, "Bu bağlamda düşünecek olursak nevruz her türlü kötülükten iyiliğe yönelmektir." ifadesini kullandı.

Genel Kurul'da, CHP'nin, "genç işsizlerle" ilgili araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi de kabul edilmedi.

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