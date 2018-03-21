TBMM Genel Kurulu

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, nevruzun her türlü kötülükten iyiliğe yönelmek olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin, Nevruz Bayramı ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

HDP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Nevruz Bayramı'nın resmi tatil olması için kanun tekliflerinin bulunduğunu, bunun kabul edilerek kanunlaşması gerektiğini söyledi.

Doğanın canlanarak yaşamın bereketlenmesini simgeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamalarına sadece bir gün izin verilmesinin doğru olmadığını savunan Kerestecioğlu, "Nevroz hepimizin bayramı, hepimizin halayı, hepimize kutlu olsun." diye konuştu.

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Bu güzel günü kötü emellerine alet etmek isteyenlere ne aziz milletimiz ne de devlet izin vermemiştir. Nevruzu bundan sonra da istismar etmek isteyenleri kimse asla kabul edemez. Şükürler olsun ki o günler geride kaldı." değerlendirmesini yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, nevruzu her kültürün kendi efsanesine göre kutladığını belirtti.