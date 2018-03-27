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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 16:19 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili İlgezdi: "Uyuşturucu sorununa sosyal kaos penceresinden bakmazsak daha büyük sorunlar bizi bekliyor" - AK Parti Nevşehir Milletvekili Göktürk: "Güçlü medeniyetler, güçlü kütüphanelerle var olmaktadır"

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İçişleri Bakanlığınca ilk iki ayda uyuşturucu madde ticaretine ilişkin 24 bin operasyon düzenlendiğini, 33 bin 500 kişinin gözaltına alındığı belirtti.

Operasyonlarda 4 ton eroin, 17 ton esrar ve çok miktarda sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini ifade eden İlgezdi, toplumun tüm katmanlarını derinden ilgilendiren sosyal bir yarayla karşı karşıya olduklarını söyledi. İlgezdi, "Çocuklarımızın geleceğinden endişe ediyorum. İçişleri Bakanlığının ele geçirdiği uyuşturucu miktarlarına bakıldığında, uyuşturucu kullanımının arttığını düşünüyorum. Uyuşturucu kullanımı arttıkça suç oranının da arttığını görüyoruz. Uyuşturucu sorununa sosyal kaos penceresinden bakmazsak, daha büyük sorunlar bizi bekliyor." dedi.

İlgezdi, devletin uyuşturucuyla mücadelede etkin bir politika uygulamasını istediklerini de sözlerine ekledi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk de Kütüphanecilik Haftası dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, haftanın, 1964 yılından beri çeşitli etkinliklerle kutlandığını anımsattı.

Kütüphanelerin, insanların kitapla buluştuğu huzurlu mekanlar olduğunu ifade eden Göktürk, "Güçlü medeniyetler, güçlü kütüphanelerle var olmaktadır. Medeniyetimizin en güçlü olduğu zaman, kitaba ve okumaya önem verildiği dönemlerde olmuştur. Okumadan, araştırmadan ileri gitmek mümkün değildir." diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ise gündem dışı konuşmasında, Aydın'ın sorunlarına değindi.

Kentte madencilik faaliyetleri yüzünden çevrenin kirlendiğini belirten Baydar, köylerde yetişen bitkilerin, yaşanan kirlilik nedeniyle gelecekte korunmaya muhtaç olacağını dile getirdi.

Madencilik faaliyetlerinin, Aydın'ın gelecekteki turizm sektörüne de zarar vereceğini öne süren Baydar, "Maden ocaklarından gelen atık sular, Bafa Gölü'nü kirleterek balıkçılık sektörüne de zarar vermektedir. Aydın halkının sağlığını tehdit eden bir başka sorun ise jeotermal santrallerdir. Bu durum da çevreye önemli zarar vermektedir. Cumhurbaşkanı ve Başbakan umarım bu konuya duyarsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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