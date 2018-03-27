TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İçişleri Bakanlığınca ilk iki ayda uyuşturucu madde ticaretine ilişkin 24 bin operasyon düzenlendiğini, 33 bin 500 kişinin gözaltına alındığı belirtti.

Operasyonlarda 4 ton eroin, 17 ton esrar ve çok miktarda sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini ifade eden İlgezdi, toplumun tüm katmanlarını derinden ilgilendiren sosyal bir yarayla karşı karşıya olduklarını söyledi. İlgezdi, "Çocuklarımızın geleceğinden endişe ediyorum. İçişleri Bakanlığının ele geçirdiği uyuşturucu miktarlarına bakıldığında, uyuşturucu kullanımının arttığını düşünüyorum. Uyuşturucu kullanımı arttıkça suç oranının da arttığını görüyoruz. Uyuşturucu sorununa sosyal kaos penceresinden bakmazsak, daha büyük sorunlar bizi bekliyor." dedi.

İlgezdi, devletin uyuşturucuyla mücadelede etkin bir politika uygulamasını istediklerini de sözlerine ekledi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk de Kütüphanecilik Haftası dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, haftanın, 1964 yılından beri çeşitli etkinliklerle kutlandığını anımsattı.