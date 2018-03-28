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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 14:48 | Son Güncelleme

CHP Balıkesir Milletvekili Tüm: - "Ülkemizde ateşli silah kullanımı endişe verici boyutlara ulaşmış durumdadır. Silahlı saldırı olayları son üç yılda yaklaşık yüzde 61 artmıştır"

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, "Ülkemizde ateşli silah kullanımı endişe verici boyutlara ulaşmış durumdadır. Silahlı saldırı olayları son üç yılda yaklaşık yüzde 61 artmıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında toplandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, bireysel silahlanmaya ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, Türkiye'nin çok büyük bir terör tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ve "bireysel silahlanma terörünün" her gün masum insanların canını almaya devam ettiğini belirtti.

Tüm, "Ülkemizde ateşli silah kullanımı endişe verici boyutlara ulaşmış durumdadır. Silahlı saldırı olayları son üç yılda yaklaşık yüzde 61 artmıştır." ifadesini kullandı.

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bazı kadınların fotoğraflarını gösteren Tüm, "Bu gösterdiklerim katledilen binlerce kadından sadece bir kaçıdır. Her gün yeni cinayetler işlenmeye devam ediyor." dedi.

Tüm, mağdur aileleri ile birlikte silahlanmaya karşı imza kampanyası başlattıklarını belirterek, "Silahlanmaya karşı bir milyon imza topluyoruz. İmzaların ardından Meclis'in önünde bir eylem yapacağız." diye konuştu.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, Türk milletinin kahraman bir millet olduğunu belirterek, "Vatan topraklarını canı pahasına savunur, bayrağını göklerden indirmemek için göğsünü siper eder, minarelerindeki ezan seslerinin susmasına asla izin vermez." ifadesini kullandı.

Türk tarihinin bunun örnekleri ile dolu olduğuna işaret eden Durmuşoğlu, Düziçi'nin de bu bağımsızlık destanında onurlu duruşu ile tarihteki yerini aldığını kaydetti.

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ise cezaevinde bulunan Sise Bingöl hakkında gündem dışı konuşma yaptı.

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bireysel silahlanma Mehmet Tüm Mücahit Durmuşoğlu TBMM Genel Kurulu

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