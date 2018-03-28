CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, "Ülkemizde ateşli silah kullanımı endişe verici boyutlara ulaşmış durumdadır. Silahlı saldırı olayları son üç yılda yaklaşık yüzde 61 artmıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında toplandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, bireysel silahlanmaya ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, Türkiye'nin çok büyük bir terör tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ve "bireysel silahlanma terörünün" her gün masum insanların canını almaya devam ettiğini belirtti.

Tüm, "Ülkemizde ateşli silah kullanımı endişe verici boyutlara ulaşmış durumdadır. Silahlı saldırı olayları son üç yılda yaklaşık yüzde 61 artmıştır." ifadesini kullandı.

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bazı kadınların fotoğraflarını gösteren Tüm, "Bu gösterdiklerim katledilen binlerce kadından sadece bir kaçıdır. Her gün yeni cinayetler işlenmeye devam ediyor." dedi.

Tüm, mağdur aileleri ile birlikte silahlanmaya karşı imza kampanyası başlattıklarını belirterek, "Silahlanmaya karşı bir milyon imza topluyoruz. İmzaların ardından Meclis'in önünde bir eylem yapacağız." diye konuştu.