MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Ülkemize yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla batı ucu Afrin'i ve doğu ucu da Kandil'i içine alacak biçimde tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalı ve icra edilmelidir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Başkanvekili Yaşar Tüzün, grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.

Siyasi parti temsilcileri, 54. Kütüphane Haftası'nı da kutladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, terörle mücadelede stratejik düzeyde çok önemli sınır ötesi harekatların gerçekleştirildiğini belirterek, Fırat Kalkanı, İdlib operasyonu, El Bab'ın temizlenmesi ve Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin bütünleşik terörle mücadelesinin stratejik birer adımları olduğunu vurguladı.

Akçay, şöyle devam etti:

"Son olarak Afrin ve Tel Rıfat terörden temizlenmiştir. Türkiye'nin güney sınırı boyunca Hatay'dan İran sınırına kadar yurt içi de dahil olmak üzere hiçbir yerde terör unsuruna izin verilmemelidir, verilmemektedir. Bu hat Sayın Genel Başkanımızın, 6 Ağustos 2012'de açıkladığı güvenlik kuşağıdır. Ülkemize yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla batı ucu Afrin'i ve doğu ucu da Kandil'i içine alacak biçimde tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalı ve icra edilmelidir."