AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin en büyük şansı; Tayyip Erdoğan gibi kararlı, dik duran bir lider olması. Eğer bu kadar kararlı duran bir lider olmasaydı, bugün ülke, FETÖ ile ilgili çok daha büyük bedel öderdi." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında toplandı.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, yaşlılar ve emeklilerin sorunlarına ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, yaşlı nüfusun giderek arttığını belirterek, herkesin bir gün yaşlanacağını ifade etti.

Emeklilikte yaşa takılanların büyük mağduriyet içerisinde olduğunu dile getiren Erdem, tedavi ve ilaç masraflarının karşılanması yönünde çalışma yapılması gerektiğini bildirdi. Erdem, "Devletin yaşlı ve emeklilerin sorunlarıyla ilgili kalıcı çözümler üretmesi elzemdir." diye konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da gündem dışı konuşmasında, ilin sanayi kenti olarak bilindiğini, ancak kentte birçok tarihi eser ve doğal güzellik bulunduğunu belirtti. Çakır, kente gelenlerin Kocaelililerin misafirperverliğinden memnun kalacağına işaret etti.