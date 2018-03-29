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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 15:58 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: - "FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin en büyük şansı; Tayyip Erdoğan gibi kararlı, dik duran bir lider olması. Eğer bu kadar kararlı duran bir lider olmasaydı, bugün ülke, FETÖ ile ilgili çok daha büyük bedel öderdi"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin en büyük şansı; Tayyip Erdoğan gibi kararlı, dik duran bir lider olması. Eğer bu kadar kararlı duran bir lider olmasaydı, bugün ülke, FETÖ ile ilgili çok daha büyük bedel öderdi." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında toplandı.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, yaşlılar ve emeklilerin sorunlarına ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, yaşlı nüfusun giderek arttığını belirterek, herkesin bir gün yaşlanacağını ifade etti.

Emeklilikte yaşa takılanların büyük mağduriyet içerisinde olduğunu dile getiren Erdem, tedavi ve ilaç masraflarının karşılanması yönünde çalışma yapılması gerektiğini bildirdi. Erdem, "Devletin yaşlı ve emeklilerin sorunlarıyla ilgili kalıcı çözümler üretmesi elzemdir." diye konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da gündem dışı konuşmasında, ilin sanayi kenti olarak bilindiğini, ancak kentte birçok tarihi eser ve doğal güzellik bulunduğunu belirtti. Çakır, kente gelenlerin Kocaelililerin misafirperverliğinden memnun kalacağına işaret etti.

Türkiye'nin genel sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşma yapan CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi hukukunu herkesten üstün gördüğünü, herkesi tehdit ettiğini öne sürdü.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin hedef gösterildiğini iddia eden Özdiş, "20'li yaşlardaki bir grup öğrenciyi hedef göstermesi, 'hayatlarını kaydıracağım' demesi, kendini kaybetmesinin, bu ülkeyi yönetememesinin göstergesi olsa gerek." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Mitomani hastalığına yakalanmış" ifadesini kullandığını aktaran Özdiş, kimin yalan söylediğinin anlaşılması için AK Parti ve CHP liderlerinin bir televizyon kanalında tartışabileceğini belirtti.

"80 milyon biliyor ki Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak zerre cesareti yok." diyen Özdiş, FETÖ ile mücadeleye ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Özdiş'e tepki göstererek, "İşgalin lokumu olmaz, asker katliam yaptı." diye pankart açanların avukatlığını üstlenmenin doğru olmadığını bildirdi.

Bu pankartın akademik özgürlükle açıklanamayacağını belirten Turan, "Askere katil diyen, 'işgalin, katliamın lokumu olmaz' diyen genç, bizim gencimiz değildir. FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin en büyük şansı Tayyip Erdoğan gibi kararlı, dik duran bir lider olması. Eğer bu kadar kararlı duran bir lider olmasaydı, bugün ülke, FETÖ ile ilgili çok daha büyük bedel öderdi." dedi.

Yerinden söz alan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin de üzerinde Atatürk fotoğrafının olduğu tişörtü giyerek yaptığı konuşmada, salı günü bir vatandaşın Meclise Atatürk tişörtüyle alınmamasını eleştirerek, Cumhuriyetin kurucusuna yapılan bu saygısızlığı kınadığını kaydetti.

Bu arada, Müzik Yorumcuları Meslek Birliğinin yöneticileri olan sanatçılar Suzan Kardeş, Onur Akın ve Burhan Şeşen, CHP İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ile Bihlun Tamaylıgil eşliğinde, izleyici locasından bir süre Genel Kurul çalışmalarını izledi.

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