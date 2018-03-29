TBMM Genel Kurulu

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da bazı yurtlarda kalan öğrencilerin yemeklerden zehirlendiğini aktararak, bu konuda yetkililerden açıklama beklediklerini bildirdi. Beştaş, "Tek bir öğrencinin bile zehirlenmesini kabul edemeyiz. Bu konunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, dün akşam yayınlanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde PYD/PKK-YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY'nin ilk defa "proje terör örgütleri" olarak nitelendirildiğini belirterek, bu tespitin yerinde ve doğru olduğuna dikkati çekti.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın başlattığı "Meclis sohbetleri" programı öncesi yapılan müzikli gösteride kadın oyuncuların sahne dışında bırakıldığı yönündeki iddiaları anımsatan Beştaş, bu kadar ciddi bir konuda sessiz kalınmasının, olayın kabul edildiği anlamına geldiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Türk kadınına Avrupalı hemcinslerinden önce birçok hak tanıyan Mecliste yapılan bir etkinlikte, böyle bir olayın yaşanmasının, belki de 2018'in "en trajik" durumu olacağını ileri sürdü. Bunu kabul etmenin mümkün olmadığını dile getiren Altay, Meclis Başkanı Kahraman'ın böyle bir şey yapacağına inanmadığını aktardı.

Bunun "işgüzarlık ve yaranma güdüsüyle yapıldığına" inanmak istediğini belirten Altay, "Bu sebeple TBMM Başkanlık Divanın olağanüstü toplanmasını talep ediyorum. Türkiye'nin yüzyıl önce elde ettiği kazanımın, bir kararla, bir dalkavuklukla TBMM'de yüzyıl geriye taşınmış olması, Türkiye'nin tüm kadınlarına yapılmış bir hakarettir, bir edep dışılıktır." ifadesini kullandı.