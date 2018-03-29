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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 16:44 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Turan - "(Türkiye ekonomisinin 7,4'lük 2017 büyüme oranı) Açıklanan rakamlar Türkiye'nin 2018'de de ekonomisini büyüteceğini ortaya koydu. Türkiye ekonomisi artık krizlerle değil istikrarla anılmaya başladı" - CHP Grup Başkanvekili Altay: - "(Mecliste kadın sanatçıların sahneye çıkarılmadığı iddiası) Bu sebeple, TBMM Başkanlık Divanın olağanüstü toplanmasını talep ediyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 7,4 büyümesine ilişkin, "Açıklanan rakamlar, Türkiye'nin 2018'de de ekonomisini büyüteceğini ortaya koydu. Türkiye ekonomisi artık krizlerle değil istikrarla anılmaya başladı." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Başkanvekili Yaşar Tüzün, grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, dün akşam yayınlanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde PYD/PKK-YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY'nin ilk defa "proje terör örgütleri" olarak nitelendirildiğini belirterek, bu tespitin yerinde ve doğru olduğuna dikkati çekti.

"Proje terör örgütleri" ifadesinin MHP'nin "taşeron terör örgütleri" kullanımıyla örtüştüğüne işaret eden Akçay, terör örgütlerinin arkasındaki küresel güçlerin açıkça deşifre edilmesi gerektiğini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da bazı yurtlarda kalan öğrencilerin yemeklerden zehirlendiğini aktararak, bu konuda yetkililerden açıklama beklediklerini bildirdi. Beştaş, "Tek bir öğrencinin bile zehirlenmesini kabul edemeyiz. Bu konunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın başlattığı "Meclis sohbetleri" programı öncesi yapılan müzikli gösteride kadın oyuncuların sahne dışında bırakıldığı yönündeki iddiaları anımsatan Beştaş, bu kadar ciddi bir konuda sessiz kalınmasının, olayın kabul edildiği anlamına geldiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Türk kadınına Avrupalı hemcinslerinden önce birçok hak tanıyan Mecliste yapılan bir etkinlikte, böyle bir olayın yaşanmasının, belki de 2018'in "en trajik" durumu olacağını ileri sürdü. Bunu kabul etmenin mümkün olmadığını dile getiren Altay, Meclis Başkanı Kahraman'ın böyle bir şey yapacağına inanmadığını aktardı.

Bunun "işgüzarlık ve yaranma güdüsüyle yapıldığına" inanmak istediğini belirten Altay, "Bu sebeple TBMM Başkanlık Divanın olağanüstü toplanmasını talep ediyorum. Türkiye'nin yüzyıl önce elde ettiği kazanımın, bir kararla, bir dalkavuklukla TBMM'de yüzyıl geriye taşınmış olması, Türkiye'nin tüm kadınlarına yapılmış bir hakarettir, bir edep dışılıktır." ifadesini kullandı.

Hangi partiden olursa olsun tüm kadınların, olaya tepki göstermesi gerektiğini dile getiren Altay, bundan sorumlu olan Meclis bürokratlarının kovuşturmaya tabi tutulmasını da istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da 2015 yılında İstanbul Adalet Sarayına düzenlenen saldırıda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiğini anımsatarak, Kiraz'ı rahmetle andı. Geçen yıl hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe'yi de anan Turan, Meclis Sohbetlerinde yaşandığı iddia edilen olayı takip edeceklerini bildirdi.

Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 7,4 büyüdüğünün açıklandığını anımsatan Turan, "Çevresindeki ülkeler savaşlarla, çatışmalarla uğraşırken, Türkiye istikrarlı bir şekilde ekonomik olarak büyümeye devam ediyor. Açıklanan rakamlar, Türkiye'nin 2018'de de ekonomisini büyüteceğini ortaya koydu. Türkiye ekonomisi artık krizlerle değil istikrarla anılmaya başladı." dedi.

Yaşar Tüzün, Meclis Sohbetleri programında kadın sanatçıların sahne dışı bırakıldığı yönündeki iddialara ilişkin, ilgili birimlerden açıklama talep ettiğini belirtti.

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