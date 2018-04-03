AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şirazesinden çıktığını savunarak, "2019 seçimleri yaklaştıkça, sandıkta tokat yiyeceğini anladıkça daha çirkin bir dil kullanmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımıza karşı kullanmış olduğu ifadeleri şiddetle, nefretle kınıyoruz. Kendisini aklıselime davet ediyoruz." dedi. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı. Genel Kurulda gündem dışı söz alan HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, Kadı Muhammed hakkında yaptığı konuşmada, Rusya'nın desteğiyle kurulan Mahabad Cumhuriyeti'nin, daha sonra İran tarafından yıkıldığını söyledi. Yıldırım, "71 yıl önce Tahran'da Kürtleri ve Farsları birbirine kırdıran Rusya, 71 yıl sonra Afrin üzerinden bir Kürt-Türk kopuşuna zemin hazırlamakta ve Türkiye'yi bu tuzağa doğru çekmeye çalışmaktadır." diye konuştu. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 62. Oturumu kapsamında gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin bilgi verdi.

ABD'deki temasları sırasında, Türkiye'nin çalışmalarını ve Suriyeli mülteciler konusundaki politikasını anlatma gayreti içinde olduklarını dile getiren Katırcıoğlu, FETÖ konusunda ise ABD'li yetkililere gereken uyarılarda bulunduklarını söyledi. Öte yandan Katırcıoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Twitter'den attığı mesaj ile TBMM kürsüsünden ettiği yemine ihanet ettiğini savunarak, "Kendisi, yerlisiyle yabancısıyla bu ülkeye yatırım yapılmasını istemiyor mu? Gençlere istihdam açılmasın mı, aş ve iş oluşmasın mı istiyor?" sorularını yöneltti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sayın Haluk Pekşen'in sözlerini çarpıtmak, Pekşen'den bir siyaset çıkarmaya çalışmak, örgütündeki metal yorgunluğunu Afrin'deki şehit kanlarıyla ortadan gidermeye çalışanların, kendisindeki metal yorgunluğunu bir milletvekilinin sözlerini çarpıtmaya yönelik olarak kullanmasından başka bir şey değildir." iddiasında bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise "Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı konuşmayı bağlamından koparıp, bunu teşkilatlardaki yenilenmeyle ilişkilendirmek bir akıl yoksunluğunun işaretidir." ifadesini kullandı.

Hükümetin, FETÖ ile mücadele kapsamında adımlar attığını belirten Muş, bunun dışında hiç kimsenin malına ve itibarına bir şey olmadığını vurguladı. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, CHP Kurultayındaki eleştirilerine değinen Muş, "CHP Türkiye'yi yönetmeye kalksa inanın mumla pek çok şeyi aratırlar." değerlendirmesinde bulundu. Muş, "Eğer şehitlerle ilgili bir hakaret arıyorsanız, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sözünden tiksindiğini söyleyenlere bir bakın, ondan sonra çıkıp da şehitlerin üzerinden laf konuşun." dedi. Özel ise İnce'nin, CHP'de parti içi demokrasi olduğu için Genel Başkan adayı olduğunu belirterek, "Yurt dışından bakıldığında ya hepimiz size benzeseydik ya hepimizin parti meclislerini bir kişi, genel başkanlarını bir kişi, grup başkanvekillerini bir kişi söyleseydi. Mehmet Muş, benim koltuk çok rahat, arkam çok sağlam. Hepsi oylarıyla seçti beni, senin gibi Genel Başkanın iki dudağının arasından çıkmadım ben." diye konuştu. Özel ve Muş'un karşılıklı konuşmalarının devam etmesi üzerine Başkanvekili Sancar birleşime ara verdi.

- "Kamusal kaynaklardan eşit şekilde yararlanma her bireyin hakkı" Birleşime verilen aranın ardından yeniden sataşma gerekçesiyle söz isteyen Muş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bir kasetin neticesinde Genel Başkan olduğunu" savundu. Özgür Özel ise Muş'a, "Sayın Mehmet Muş, hangi kutsal üzerine inanıyorsanız, ben, inandığım tüm kutsallar, sevgi ve saygı duyduğum değerler üzerine yemin ederim. Ahmet Davutoğlu'nun görevden alınmasına, yerine Binali Yıldırım'ın gelmesine Recep Tayyip Erdoğan karar verdi, delegeleriniz değil. Siz aynı yemini edebilir misiniz? Hodri meydan." diye karşılık verdi. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü hakkındaki gündem dışı konuşmasında, otizmin doğuştan gelen nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu ifade ederek, sağlıksız besinlerin faturalarından birinin de otizm olduğunu söyledi. Otizmin yaygınlığının ürkütücü bir şekilde arttığına dikkati çeken Arık, toplumun tüm kesimlerinin otizm konusundaki farkındalığının artırılması gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ise kamusal kaynaklardan eşit şekilde yararlanmanın ve toplumsal hayata eşit şekilde katılmanın her bireyin hakkı olduğunu belirterek, bu hak alınmadan bir topluluğun toplum haline gelmesinin mümkün olmadığını söyledi. Sancar, "Otizmli bireylere de hem kamusal kaynaklardan en etkin ve eşit şekilde yararlanma hakkının sağlanması, hem toplumsal hayata her alanda eşit bir şekilde katılabilmelerinin mümkün kılınması konusunda en başta Meclis ve diğer kamu kurumlarına büyük görevler düşmektedir." ifadesini kullandı. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ise 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nün önemini vurgulayarak, bu konudaki duyarlılığın artması gerektiğini kaydetti. İsrail'in, yine Gazze'de acımasızca katliam yaptığını dile getiren Usta, terör uygulamalarını devam ettiren İsrail'in, birgün bu politikasının altında ezileceğini söyledi. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, nükleer santrallere karşı olduklarını belirterek, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin yapılmasına ilişkin eleştirilerini sıraladı. Kerestecioğlu, "Biz Çernobil gibi bir felaketi bu ülkede yaşamak istemiyoruz." dedi.