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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

AK Partili Aras: - "Analık görevi kadına verilmiştir ama kadın bir kuluçka robotu değildir"

AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, analık görevinin kadına verildiğini ancak kadının bir kuluçka robotu olmadığını belirterek, "Kadın, çocuğun eğitimi üzerinde birinci derecede rol oynar. Kadının sefilliği, sefaleti sadece ona okuma yazma öğretmekle yabancı dil öğretmek gibi safsatalarla giderilemez." dedi.

MHP, Danışma Kurulunda oy birliği sağlanamadığı için öğretmen performans değerlendirmesi taslağına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini Genel Kurula grup önerisi olarak getirdi.

MHP Ankara Milletvekili Zühal Topcu, eğitim sistemindeki aksaklıkların, en önemli sorunlardan biri olduğunu, öğretmenlerin performans değerlendirmesinin gündeme getirilmesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi.

Topcu, performans sisteminin getirilmesindeki amacı sorarak, "Amaç öğretmenlerin performansını, motivasyonlarını artırmak mı yoksa öğretmenleri hırpalamak, hizaya getirmek mi? Performans artırmak isteniliyorsa ABD'yi yeniden keşfetmeye gerek yok, bunun birçok yolu var." ifadesini kullandı.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, sınava yönelik bir eğitim politikası dayatıldığını, AK Parti'nin eğitim politikasında temel kıstasın piyasalaştırmak ve kadrolaşma olduğunu öne sürdü. Toğrul, AK Parti'nin, okulların ticarethaneye çevrilmesini istediğini savundu.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da bir öğretmen olarak, AK Parti'nin eğitim politikalarına "sıfır verdiğini", eğitimde skandalların bitmediğini ileri sürdü.

AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras ise eğitim denilen sihirli kelimeye sarılmaları gerektiğini ancak bu şekilde sonuç alabileceklerini söyledi.

Aras, eğitimin en önemli bileşenlerden birinin öğretmenlik olduğunu dile getirerek, amaçlarının öğretmenleri hırpalamak değil onlardan en yüksek verimi alabilmek olduğunu vurguladı.

Tek kaynaklarının beşeri kaynakları olduğunu, bunu iyi kullanmaları gerektiğini dile getiren Aras, öğretmenlerin yüksek performansına ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Analık görevinin kadına verildiğini ifade eden Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes bilmelidir ki kadın bir kuluçka robotu değildir. Çocuğu doğurduktan, emzirdikten sonra çocukla ilgisini kesmez. Gelecek nesillerin eğitimi anneye verilmiştir. Bu devrede çocuğun ruh sağlığı üzerindeki eğitim çok önemlidir. Kadın, çocuğun eğitimi üzerinde birinci derecede rol oynar. Kadının sefilliği, sefaleti sadece ona okuma yazma öğretmekle yabancı dil öğretmek gibi safsatalarla giderilemez. Kadının gerçek ilim, irfan, bilgi sahibi olmasıyla giderilir. Aynı şartlar erkekler için de geçerlidir. Yoksa günümüz Türkiyesi ve özellikle İslam ülkelerinde, İslam'ın görüşü olarak söylüyorum; erkeklere hürriyetlik hayat hakkı tanınmış, kadınların boynuna kölelik halkası geçirilmiş değildir. Kadın, anne, gelecek nesilleri eğitirken çocuğa sevgi ve şefkati öğretir."

Daha sonra yapılan oylamayla MHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

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AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras grup önerisi öğretmen TBMM Genel Kurulu

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