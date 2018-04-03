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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 19:31 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "İlnur Çevik'in, 'Afrin operasyonu ihaleler için yapıldı' şeklinde bir ifadesi yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik'in, "Afrin operasyonu ihaleler için yapıldı" şeklinde bir ifadesinin bulunmadığını bildirdi.

HDP, Danışma Kurulu toplanamadığı için yolsuzlukların araştırılmasına ilişkin önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, önergesinin gerekçesini açıklayan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'ye sataşma gerekçesiyle yanıt verdi.

Türkiye'nin, daha önce ithal ettiği İHA'larını millileştirdiğini dile getiren Muş, Türkiye'nin, dünya standartlarında bir ürün üretmesinden bir milletvekilinin rahatsız olmaması gerektiğini ancak teröristlerin rahatsız olabileceğini söyledi.

Muş, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik'in, "Afrin operasyonu ihaleler için yapıldı" şeklinde bir ifadesinin bulunmadığını, Çevik ile konuştuğunu belirterek, Kürkcü'den bu iddiasını ispatlamasını istedi.

Kürkcü'nün, İHA yapıp, TSK'ye tedarik eden bir firma bulunduğunu, o firmanın da Cumhurbaşkanı'nın damadının firması olduğuna yönelik sözlerine ise Muş, "Bayraktar, cumhurbaşkanımızın damadı olduğu için bunları vermiyor. 12 yıl önce bu çalışmalar birileri tarafından test edilip, TSK'ye verilmeye zaten başlanmış. 12 yıl önce ne Cumhurbaşkanımızın damadıydı ne de akrabalığı vardı. Cumhurbaşkanımızın damadı olduğu için değil bunları Türkiye'de üreten, bu kalitede üreten bu firma olduğu için TSK, bunların teslimatını, tedariğini sağlamaktadır." karşılığını verdi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu da yolsuzluğa karşı köklü, kalıcı önlemlerin alınması, yolsuzlukla mücadelede kamu menfaatinin kişisel menfaatlerden üstün olduğu anlayışının, toplumsal değer olarak benimsetilmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Aksu, denetim sisteminin etkinleştirilmesi, yolsuzlukları önlemek ve ilgili kuruluşlar arasında eş güdümü sağlamak üzere, özerk yolsuzlukla mücadele kurulu kurulmasını, eğitimin her kademesinde dürüstlük, sorumluluk gibi erdemlerin kazandırılmasını önerdi.

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, asılsız ya da eksik bilgiyle Türkiye'nin genelinin yolsulukla suçlanamayacağını belirterek, "Hele daha yeni 28 belediyesine kayyum atanmış bir parti, bunu hiç yapamaz. Milletin güvenerek teslim ettiği 28 belediyenin 24'ünü PKK terör örgütüne, 4'ünü FETÖ'ye peşkeş çeken bu partinin belediyeleri değil mi? Bu milletin servetini, çeşitli usulsüzlüklerle terör örgütlerine, yandaşlarınıza aktaran sizler değil misiniz?" diye konuştu.

Daha sonra yapılan oylamada HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

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