TBMM Genel Kurulu

Hamzaçebi, 1984'te çıkarılan bu kanunla kurulan teknik büroların düzenlediği raporlara göre, vatandaşların 400 metrekareyi geçmemek üzere kullandıkları, evlerini yaptıkları arazilerin tapu tahsis belgesi verildiğini anımsattı. Hamzaçebi, "Yani ileride kendilerine tapu verilecek. O zaman, vatandaşlar 2 bin lirayı ödediler. 34 yıldır bu vatandaşlarımızın çok önemli kısmı tapu bekliyor. Bir kısmı uygulamanın ilk yıllarında tapusunu aldı, kalanları 34 yıldır bu rüyanın gerçekleşmesini bekliyor." diye konuştu.

Birliğin, İmar Affı Kanunu'nun uygulama süresini uzatılmasını istediğini ifade eden Hamzaçebi, kanunun, Hazine arazileri başta olmak üzere, muhtelif kamu arazileri üzerinde sahibi olan idarelerin izni dışında, vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları binalara tapu vermek amacıyla getirildiğini anlattı.

CHP Genel Sekreteri, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İmar Affı Kanunu'nun uygulamasının ilk yıllarında vatandaşların bir kısmının tapusunu aldığını belirterek, "34 yıldır bu vatandaşlarımızın çok önemli kısmı tapu bekliyor. 34 yıldır bu rüyanın gerçekleşmesini bekliyor." dedi.

Daha önce uygulama süresinin uzatıldığını, 31 Mayıs 2018'de sürenin sona ereceğine dikkati çeken Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreyi uzatmalıyız ki on binlerce vatandaşımızın tapu tahsis belgesi hakları sona ermesin. İnanıyorum uzatacağız. Bu konuda kanun teklifim de var. Ancak süreyi uzatmak yetmiyor süreler çabuk geçiyor. Önemli olan kurumlara, belediyeye, milli emlaka süre vermek. Belli süre içinde bu kurumlar belli işlemleri yapmazsa, onlara müeyyide uygulamaktır.

Mahalleler Birliğinin gündeme getirdiği ve belki yüzbinlerce vatandaşımızı ilgilendiren bir başka konu daha var. 4706 sayılı kanun çerçevesinde vatandaşın gecekondu yaptığı Hazine arazilerinin tapularının kendilerine intikal etmesini sağlamak. Bu kanun iyi bir kanun. Belediyeler iyi uygularsa, Maliye Bakanlığı bu konuda süratli hareket ederse iyi sonuçlar alınıyor. Ancak halen bu sonuçların alınamadığı birçok mahalle var."

Hamzaçebi, hukuken orman, fiilen orman olmayan, orman özelliğini tamamen kaybetmiş çok eski yerleşim yerlerindeki tapu sorununun da çözülmesi gerektiğini vurguladı.