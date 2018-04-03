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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 20:49 | Son Güncelleme

CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi: "İmar Affı Kanunu'nun uygulamasının ilk yıllarında vatandaşlarımızın bir kısmı tapusunu aldı. 34 yıldır bu vatandaşlarımızın çok önemli kısmı tapu bekliyor. 34 yıldır bu rüyanın gerçekleşmesini bekliyor"

CHP Genel Sekreteri, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İmar Affı Kanunu'nun uygulamasının ilk yıllarında vatandaşların bir kısmının tapusunu aldığını belirterek, "34 yıldır bu vatandaşlarımızın çok önemli kısmı tapu bekliyor. 34 yıldır bu rüyanın gerçekleşmesini bekliyor." dedi.

CHP, İmar Kanunu'ndan doğan aksaklıkların belirlenmesi için verilen araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.

Hamzaçebi, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Eskişehir'in muhtelif mahallelerinin temsilcilerinden oluşan Mahalleler Birliğinin bugün TBMM'de parti gruplarını ziyaret ettiğini söyledi.

Birliğin, İmar Affı Kanunu'nun uygulama süresini uzatılmasını istediğini ifade eden Hamzaçebi, kanunun, Hazine arazileri başta olmak üzere, muhtelif kamu arazileri üzerinde sahibi olan idarelerin izni dışında, vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları binalara tapu vermek amacıyla getirildiğini anlattı.

Hamzaçebi, 1984'te çıkarılan bu kanunla kurulan teknik büroların düzenlediği raporlara göre, vatandaşların 400 metrekareyi geçmemek üzere kullandıkları, evlerini yaptıkları arazilerin tapu tahsis belgesi verildiğini anımsattı. Hamzaçebi, "Yani ileride kendilerine tapu verilecek. O zaman, vatandaşlar 2 bin lirayı ödediler. 34 yıldır bu vatandaşlarımızın çok önemli kısmı tapu bekliyor. Bir kısmı uygulamanın ilk yıllarında tapusunu aldı, kalanları 34 yıldır bu rüyanın gerçekleşmesini bekliyor." diye konuştu.

Daha önce uygulama süresinin uzatıldığını, 31 Mayıs 2018'de sürenin sona ereceğine dikkati çeken Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreyi uzatmalıyız ki on binlerce vatandaşımızın tapu tahsis belgesi hakları sona ermesin. İnanıyorum uzatacağız. Bu konuda kanun teklifim de var. Ancak süreyi uzatmak yetmiyor süreler çabuk geçiyor. Önemli olan kurumlara, belediyeye, milli emlaka süre vermek. Belli süre içinde bu kurumlar belli işlemleri yapmazsa, onlara müeyyide uygulamaktır.

Mahalleler Birliğinin gündeme getirdiği ve belki yüzbinlerce vatandaşımızı ilgilendiren bir başka konu daha var. 4706 sayılı kanun çerçevesinde vatandaşın gecekondu yaptığı Hazine arazilerinin tapularının kendilerine intikal etmesini sağlamak. Bu kanun iyi bir kanun. Belediyeler iyi uygularsa, Maliye Bakanlığı bu konuda süratli hareket ederse iyi sonuçlar alınıyor. Ancak halen bu sonuçların alınamadığı birçok mahalle var."

Hamzaçebi, hukuken orman, fiilen orman olmayan, orman özelliğini tamamen kaybetmiş çok eski yerleşim yerlerindeki tapu sorununun da çözülmesi gerektiğini vurguladı.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de 2B arazileri, imar, tapu tahsis belgeleriyle ilgili neredeyse her kesimin bir tapu sorunu olduğuna dikkati çekti.

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, gecekondu sorununun ülkenin en önemli sorunlarından biri olduğunu ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, İmar Affı Yasası ve ilgili yasalardaki sürelerle ilgili olarak komisyonda bulunan DSİ tasarısına ek madde konulduğunu belirtti. Şentürk, süreyle ilgili mağduriyetlere izin verilmeyeceğini dile getirerek, hak sahibi olan ancak tapusunu alamayan onbinlerce kişi bulunduğunu vurguladı. Şentürk, bunun birçok nedenden kaynaklandığına işaret ederek, nedenlerden birinin davalar olduğunu söyledi.

Sit ve orman alanlarından kaynaklanan sorunların da bulunduğunun altını çizen Şentürk, "Bu sorunları çözerken de bir şehrin, bir mahallenin okul, park ve benzeri yol gibi ihtiyaçlarını da göz önüne almak zorundayız." dedi.

Şentürk, bu konuda süre hariç yasal sıkıntı olmadığını, süre konusunun da komisyon gündeminde olduğunu sözlerine ekledi.

CHP'nin grup önerisi Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi.

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