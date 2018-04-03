TBMM Genel Kurulu, bu hafta bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun tasarılarını görüşecek.

AK Parti'nin, Genel Kurulun çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi.

Önerinin gerekçesi üzerine söz alan AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Türkiye ile Afganistan Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın gündemin birinci sırasına alındığını söyledi.

Eldemir, Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Savunma ile İlgili Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın gündemin üçüncü sırasına, Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın ise dördüncü sırasına alınmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Halil Eldemir ayrıca, Genel Kurulun bu ayki toplantı günlerinde çalışmalarını saat 24.00'e kadar devam ettirmesinin öngörüldüğünü de söyledi.