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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 20:58 | Son Güncelleme

Genel Kurul, bu hafta bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun tasarılarını görüşecek

TBMM Genel Kurulu, bu hafta bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan kanun tasarılarını görüşecek.

AK Parti'nin, Genel Kurulun çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi.

Önerinin gerekçesi üzerine söz alan AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Türkiye ile Afganistan Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın gündemin birinci sırasına alındığını söyledi.

Eldemir, Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Savunma ile İlgili Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın gündemin üçüncü sırasına, Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın ise dördüncü sırasına alınmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Halil Eldemir ayrıca, Genel Kurulun bu ayki toplantı günlerinde çalışmalarını saat 24.00'e kadar devam ettirmesinin öngörüldüğünü de söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de İzmir'de yaşamını yitiren bir Alevi yurttaşın yakınlarının, Bilali Habeşi Camisi'nden sela okunmasını ve cenazenin cemevinden kaldırılacağı duyurusunun yapılmasını istediklerini, bunun üzerine cami imamının sela okuyabileceklerini ancak cemevi duyurusu yapamayacaklarını söylediğini aktardı.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise Alevilerin de bu ülkenin birinci sınıf vatandaşları ve her türlü hakka sahip olduğunu belirterek, "Eğer birtakım problemler yaşanıyorsa bunları çözmek hepimizin boynunun borcudur." dedi.

Usule göre, cenazenin selasının kaldırıldığı camiden verildiğini aktaran Bostancı, ayrımcı bir yaklaşım gösterilmediğini kaydetti.

Bostancı, "Burada ayrı bir uygulama talep ediliyorsa, her türlü cenazenin camilerden bildirilmesi isteniyorsa biz de bu konuda Diyanet ile görüşürüz, bu talebi iletiriz." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin grup önerisinin kabulünün ardından görüşülen CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, 8 Nisan'ın, Dünya Romanlar Günü olarak kabul edilmesine ilişkin kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi ise kabul edilmedi.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, sözlü soruları yanıtlamadı.

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