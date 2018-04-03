TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Afganistan Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, görüşmelerin devam etmesi yönündeki önerge üzerinde yapılan üçüncü oylamada da karar yeter sayısı bulunamadı.
Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Putin'den kritik S-400 açıklaması!
Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı
Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Menbiç'ten son dakika gelişmesi! Fransızlar da teröristlerin yanında
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!
İlk fotoğraflar geldi
Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi olay yarattı!
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
Okuyucu Yorumları 0 yorum