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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 21:47 | Son Güncelleme

Afganistan ile stratejik ortaklık ve dostluk anlaşmasını onaylayan tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Afganistan Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, görüşmelerin devam etmesi yönündeki önerge üzerinde yapılan üçüncü oylamada da karar yeter sayısı bulunamadı.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Afganistan TBMM Genel Kurulu

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