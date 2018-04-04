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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 16:34 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Türkiye nükleer enerjiye sahip ülkeler arasında yerini alacaktır. Bu bizim için bir övünç vesilesidir" - MHP Grup Başkanvekili Usta: "Nükleer enerji lazımdır. Ancak bu yapılırken ülkenin menfaatleri ve çıkarları konusunda hassas davranılması gerekir"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelinin atıldığını hatırlatarak, "2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, Türkiye nükleer enerjiye sahip ülkeler arasında yerini alacaktır. Bu bizim için bir övünç vesilesidir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP ve MHP Grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundular.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin merhum lideri Alparslan Türkeş'i vefatının 21. yılı nedeniyle andı.

Usta, konuşmasında Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşasına değinerek, Türkiye'nin geçmişte de nükleer santral yapımını gündemine aldığını, ancak bunun uygulamaya geçirilemediğini söyledi.

Dünyada nükleer santrallerin kullanımı ve önemine işaret eden Usta, "Nükleer enerji lazımdır ve 1960 yılından bu yana hedefimizdir. Ancak bu yapılırken ülkenin menfaatleri ve çıkarları konusunda hassas davranılması gerektiğini ifade etmek isterim." diye konuştu.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Usta, teröre ve teröristlere destek veren tüm ülkeleri bundan vazgeçmeye çağırdı. Usta, Türkiye'nin, güvenliği ve bekası söz konusu olduğunda kimseyi dinlemeden ülke çıkarları için gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğini de belirtti.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da Ankara Garı'nda yaşanan terör saldırısına ilişkin duruşmada, DEAŞ ile bazı asker kişiler arasındaki ilişkilerle ilgili iddialar ortaya atıldığını ifade ederek, bunun mutlaka araştırılması gerektiğini dile getirdi.

- "OHAL artık kabak tadı vermiştir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti iktidara geldiğinde 387 bin olan taşeron işçi sayısının bugün 750 bini kamuda olmak üzere 2 milyonun üzerinde olduğuna dikkati çekti.

İktidarın taşerona kadro sözünü karşılayacak bir düzenleme yapmadığını ileri süren Özel, bu kesime yönelik kanun hükmünde kararname ile "formalite kadro" uygulaması yapıldığını savundu.

Sınava giren taşeron çalışanların, suçların şahsiliği ilkesi hiçe sayılarak, bir takım gerekçelerle güvenlik soruşturmaları neden gösterilerek işlerinden edildiklerini öne süren Özel, bu durumun haksızlıkların önünü açtığını belirtti.

Olağanüstü halin (OHAL) yansımalarının bu alanda da kendini gösterdiğinin altını çizen Özel, "Bu OHAL, baskı dönemi artık kabak tadı vermiş, küçücük çocukların babalarının ekmeğiyle oynama noktasına gelmiştir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise konuşmasına Alparslan Türkeş'i anarak başladı.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreninin dün gerçekleştiğini anımsatan Muş, santralin, gelişen, büyüyen, güçlenen Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını büyük oranda karşılaması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak santralin Türkiye'nin enerji arz güvenliğine de ciddi katkı sağlayacağını ve enerji üretim kaynak çeşitliliğini artıracağını anlatan Muş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Santral teknoloji transferi vasıtasıyla Türkiye'nin nükleer enerji alanında nitelikli insan kaynağına sahip olmasına da imkan verecektir. Gelişmiş ülkelerin bir çoğu ve bazı komşu ülkelerimiz bu santrallere sahipken Türkiye'nin bundan mahrum olmasını isteyenleri anlamakta zorlandığımızı ifade etmek isterim. Türkiye'nin gelecekteki enerji ihtiyacını göz önünde tutarak atılan bu tarihi adımlar 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Türkiye nükleer enerjiye sahip ülkeler arasında yerini alacaktır. Bu bizim için bir övünç vesilesidir."

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