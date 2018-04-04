TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Boğaziçi Üniversitesinde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan gruba saldıran öğrencilere ilişkin, "Burada atılan sloganlar bir terör propagandasıdır, yargı burada devreye girer. Orada bir terör örgütüne açık destek mahiyetinde bir çabaya girilmiş." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin, Türkiye'de gençlerin ve üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunlarla ilgili önergenin gündeme alınması önerisi görüşüldü.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Boğaziçi Üniversiteli 9 öğrencinin "iktidar yargısı" tarafından tutuklandığını ileri sürerek, Türkiye'nin öğrenci ve gazeteci hapishanesine dönüştüğünü iddia etti.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, "İŞİD'lileri serbest bırakan AKP iktidarının yargısı, dün tarihin utanç sayfalarına yazılacak bir karara imza attı." ifadesini kullanarak, 9 üniversite öğrencisinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Eğitim hakkının engellenemeyeceğini belirten Adıgüzel, "Nasıl ki 12 Eylül diktası bin yıl hüküm süremediyse, sizin iktidarınız da 2019'da son bulacak ve siz de tarihin utanç sayfasında yerinizi alacaksınız." diye konuştu.