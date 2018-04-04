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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 18:42 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: - "Burada (Boğaziçi Üniversitesi) atılan sloganlar bir terör propagandasıdır, yargı burada devreye girer. Orada bir terör örgütüne açık destek mahiyetinde bir çabaya girilmiş"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Boğaziçi Üniversitesinde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan gruba saldıran öğrencilere ilişkin, "Burada atılan sloganlar bir terör propagandasıdır, yargı burada devreye girer. Orada bir terör örgütüne açık destek mahiyetinde bir çabaya girilmiş." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin, Türkiye'de gençlerin ve üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunlarla ilgili önergenin gündeme alınması önerisi görüşüldü.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Boğaziçi Üniversiteli 9 öğrencinin "iktidar yargısı" tarafından tutuklandığını ileri sürerek, Türkiye'nin öğrenci ve gazeteci hapishanesine dönüştüğünü iddia etti.

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, "İŞİD'lileri serbest bırakan AKP iktidarının yargısı, dün tarihin utanç sayfalarına yazılacak bir karara imza attı." ifadesini kullanarak, 9 üniversite öğrencisinin tutuklanmasına tepki gösterdi.
Eğitim hakkının engellenemeyeceğini belirten Adıgüzel, "Nasıl ki 12 Eylül diktası bin yıl hüküm süremediyse, sizin iktidarınız da 2019'da son bulacak ve siz de tarihin utanç sayfasında yerinizi alacaksınız." diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İktidarın yargısı DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı." şeklindeki ifadeleri kabul edemeyeceklerini, yargının ayrı bir erk olduğunu ve DEAŞ'a en büyük darbeyi Türkiye'nin vurduğunu söyledi.

İktidarı suçlamanın doğru olmadığına işaret eden Muş, "Adayınızı açıklayın da 2019'da nasıl iktidara geleceğinizi görelim. Hodri meydan. Daha er meydanına çıkamıyorsunuz. Genel Başkanınıza 'Aday mısınız?' diye soruluyor, 'Kazanacak birini göstereceğiz.' diyor. Kendisinin kazanamayacağını kabul etmiş bir genel başkanınız var ama siz iktidara geleceğinizi ifade ediyorsunuz." şeklinde konuştu.

Bunun üzerine tekrar söz alan Adıgüzel, ülkede birçok sorun varken "başkanlık" diye tutturulduğunu savunarak, "Sizin yanlış politikalarınız yüzünden her gün şehitler geliyorsa, yere batsın sizin başkanlığınız, yere batsın sizin adayınız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da fikir özgürlüğüne karşı olmadıklarına işaret ederek, "'Yere batsın başkanlık' dediğiniz, sizin de saygı duymanız gereken halkın kararıdır. Fikir özgürlüğü halka hakaret hakkı verir mi? Vermez." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra, CHP'nin üniversitelerde akademisyen ve idari personelin unvan yükselmeleri ile ilgili önergenin gündeme alınması önerisi görüşüldü.

Öneri üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Türkiye'ye en büyük zararın eğitimde verildiğini öne sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, özellikle üniversite öğrencilerine yönelik, "Beğenmeyen gitsin, beğenmeyenin biletini kestik" şeklinde konuştuğunu aktaran Balbay, "Sen kimsin ya bu ülkeden istediğini kovuyorsun, istediğin gelsin, çıksın diyorsun." ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, üniversitelilerin hedef gösterildiğini, tutuklama kararını "yargının değil cumhurbaşkanlığı ve hükümetin" verdiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine söz alan Muş, Afrin'de teröre karşı mücadele edildiğinin altını çizerek, "Türkiye'nin, güneyinde örgütlenmiş, yapılanmış teröristleri temizlemek için yaptığı operasyon, PKK/PYD'ye yöneliktir. Burada atılan sloganlar, 'Katil AKP iş birlikçi ÖSO' şeklindedir. Bu bir terör propagandasıdır, yargı burada devreye girer. Orada bir terör örgütüne açık destek mahiyetinde bir çabaya girilmiş." dedi.

"Öğrenci oldukları için bunlar gözaltına alınmadı." diyen Muş, soruşturmanın sonucunda suçlu veya suçsuzun ortaya çıkacağını kaydetti.

CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

- Öneriyi protesto ettiler

Daha sonra TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, AK Parti'nin, "çalışma esaslarına" ilişkin grup önerisinin görüşmelerine geçileceğini söyledi.

Bu sırada söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, söz konusu önerinin içtüzüğe aykırı olduğunu ve grup önerisiyle böyle bir düzenme getirilemeyeceğini savunarak, "Milli iradeye bir darbe girişimi olarak gördüğümüz bu önerinin, işleme alınmasını şiddetle reddediyoruz. Bunu bir darbe olarak görüyor ve protesto ediyoruz." dedi.
CHP milletvekilleri de sıralarına vurarak öneriyi protesto etti.

Sancar, tartışmaların devam etmesi üzerine birleşime ara verdi.

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