TBMM Genel Kurulu

Lehte söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, öneri ile İçtüzüğün değiştirilmeye çalışıldığını savunarak, "Sayın Elitaş, İçtüzüğümüzün katili, bu 20 dakikayı 1 dakikaya indirin, bu ne cömertlik." dedi.

AK Parti'nin, uluslararası 30 sözleşmeye ilişkin kanun tasarılarının görüşmelerinde, "siyasi parti grupları, hükümet ve komisyonun tasarının tümü üzerindeki konuşmalarının 5'er dakika, maddelerdeki konuşmaların 3'er dakika olması"na ilişkin önergesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirmek istemesiyle başlayan tartışma, verilen aranın ardından devam etti.

Aleyhte söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Doğan Kubat ise TBMM Başkanvekili Sancar'ın tutumuyla bir işlemi kestiğini ve Genel Kurulun karar alma yetkisini engellediğini ifade etti. İçtüzükteki sürelere ilişkin düzenlemeleri anlatan Kubat, Danışma Kurulu toplanamadığı için AK Parti Grubunun bu öneriyi gündeme getirdiğini kaydetti.

Lehte söz alan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, İçtüzüğe ilişkin değişikliğin normal bir önerge gibi gündeme getirilemeyeceğini söyledi.

Aleyhte söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Sancar'ın Anayasa ve İçtüzüğe aykırı eylemde bulunduğunu dile getirdi. Meclis başkanvekillerinin, Başkanlığın gönderdiği öneriyi gündeme almamaya hakkı bulunmadığını belirten Elitaş, "Meclis Başkanının verdiği görevi ihlal etmektesiniz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Sancar, "Ben tutumumu değiştirecek bir gerekçe görmüyorum ve bu tutumumu oya sunmayı da kabul etmiyorum." açıklamasında bulundu.

Elitaş, Sancar'a tepki göstererek, "Şu anda AK Parti Grubunun önerisini gündeme almıyorsunuz ve Meclis Başkanlığının size verdiği görevi de ihlal ediyorsunuz." ifadesini kullandı.