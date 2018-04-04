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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 21:26 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Sancar, AK Parti'nin "çalışma esaslarına" ilişkin grup önergesinin gündeme alınması önerisini işlemden kaldırdı - AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, usul tartışmasının ardından tutumunu değiştirmeyen Sancar'a, "Sizinle birlikte TBMM'nin çalışmasının sağlıklı bir şekilde devam etmeyeceği kanaatindeyiz. Bu nedenle hükümet ve komisyon yerine oturmayacak" diye tepki gösterdi

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, TBMM Genel Kurulunda AK Parti'nin "çalışma esaslarına" ilişkin grup önergesinin gündeme alınması önerisini işlemden kaldırdı.

AK Parti'nin, uluslararası 30 sözleşmeye ilişkin kanun tasarılarının görüşmelerinde, "siyasi parti grupları, hükümet ve komisyonun tasarının tümü üzerindeki konuşmalarının 5'er dakika, maddelerdeki konuşmaların 3'er dakika olması"na ilişkin önergesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirmek istemesiyle başlayan tartışma, verilen aranın ardından devam etti.

Önerinin okutulmasının ardından TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, AK Parti'nin sürelere ilişkin talebinin İçtüzüğe aykırı olduğunu belirterek, öneriyi işlemden kaldırdığını söyledi.

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın talebiyle usul tartışması açıldı.

Lehte söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, öneri ile İçtüzüğün değiştirilmeye çalışıldığını savunarak, "Sayın Elitaş, İçtüzüğümüzün katili, bu 20 dakikayı 1 dakikaya indirin, bu ne cömertlik." dedi.

Aleyhte söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Doğan Kubat ise TBMM Başkanvekili Sancar'ın tutumuyla bir işlemi kestiğini ve Genel Kurulun karar alma yetkisini engellediğini ifade etti. İçtüzükteki sürelere ilişkin düzenlemeleri anlatan Kubat, Danışma Kurulu toplanamadığı için AK Parti Grubunun bu öneriyi gündeme getirdiğini kaydetti.

Lehte söz alan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, İçtüzüğe ilişkin değişikliğin normal bir önerge gibi gündeme getirilemeyeceğini söyledi.

Aleyhte söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Sancar'ın Anayasa ve İçtüzüğe aykırı eylemde bulunduğunu dile getirdi. Meclis başkanvekillerinin, Başkanlığın gönderdiği öneriyi gündeme almamaya hakkı bulunmadığını belirten Elitaş, "Meclis Başkanının verdiği görevi ihlal etmektesiniz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Sancar, "Ben tutumumu değiştirecek bir gerekçe görmüyorum ve bu tutumumu oya sunmayı da kabul etmiyorum." açıklamasında bulundu.

Elitaş, Sancar'a tepki göstererek, "Şu anda AK Parti Grubunun önerisini gündeme almıyorsunuz ve Meclis Başkanlığının size verdiği görevi de ihlal ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

Sancar daha sonra, "Türkiye ile Afganistan Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun Tasarısı"nın görüşmelerine geçileceğini bildirdi.

Tekrar söz alan Elitaş, "Sizinle birlikte TBMM'nin çalışmasının sağlıklı bir şekilde devam etmeyeceği kanaatindeyiz. Bu nedenle hükümet ve komisyon yerine oturmayacak." diye konuştu.

Sancar, sıradaki iki tasarıyı daha okurken hükümet ile komisyonun yerlerini almaması nedeniyle birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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