TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı. Genel Kurulda gündem dışı söz alan AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Türkiye'de ilk entegre demir çelik tesinin Karabük'te kurulduğunu anımsattı. Kurulduğu yıllarda 150 bin ton kapasiteye sahip olan Kardemir'in, 2017 yılında 2.5 milyon ton üretim yaptığını vurgulayan Uysal, gelecek yıl 3.5 milyon ton üretim hedeflendiğini ifade etti. Uysal, 3 Nisan 1937'de sadece 13 haneli bir köy olan Karabük'ün, 6 Haziran 1995'te Türkiye'nin 78. ili olduğuna dikkati çekerek, "Kardemir uzun yıllar boyunca ülkemizdeki endüstriyel atılımlara öncülük etmiş, Türk sanayisinin öncüsü olmuştur." dedi. - Sancar'dan Kahraman'a eleştiri Dünkü birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, yerinden söz istedi. Sancar, yaptığı açıklamada, aylık nöbet çizelgesine göre kendisinin yönetmesi gereken Genel Kurulu TBMM Başkanı Kahraman'ın yönetmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti. Bir açıklama yapılmadan Genel Kurul faaliyetlerine başlanmasını da doğru bulmadığını aktaran Sancar, şunları kaydetti:

"Dün Mecliste bana göre biraz tansiyonu yüksek de olsa sakin bir görüşme günü geçirdik. Pek çok konuyu tartıştığımız Genel Kurulda ben de demokratik teamüllere İçtüzüğe ve parlamentoculuğun ruhuna uygun davranmak için elimden geleni yaptım. Bir konuda farklı bir yorumum vardı ve bu yoruma göre de takdir yetkimi kullanarak bir öneriyi işleme koydurmadım. Sizin bugün Meclisi bizzat yönetme isteğinizin, tasarrufunuzun gerekçesinin de bu olduğunu anlıyoruz. Doğrusu böylesi bir tasarrufun sizden gelmesini hiç de doğru bulmadığımı vurgulamak istiyorum. Çünkü bu durum Meclisin iradesine de milleti temsil etme nosyonuna da halkın temsili organı olma işlemine de uygun düşmüyor. Sonuçta bir teamül vardır ve bu teamüle göre de başkanvekilleri sırayla Genel Kurulu yönetirler. Benim dün yaptığım işlemlerde bir usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum. Bu bir tartışmaydı, bu tartışma parlamentonun kendi usulleri içinde devam eder ve bir sonuca bağlanırdı. Ama bu şekilde bir müdahale çoğunluk yetkisini kullanarak keyfi bir tasarrufta bulunmaktır. Bugün oluşan görüntü Türkiye'nin bir süredir ciddi sıkıntı çektiği tablolardan birini andırıyor. Bu tablo bir kayyum tablosudur. Parlamentonun ruhuna ve geleneklerine uygun bulmuyorum. Demokratik teamüllerin yerleşmesi çabasında da bir sekteye uğratma müdahalesi olarak yorumluyorum."