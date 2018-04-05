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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 15:42 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: - "Meclis Başkanı takdir ettiği zaman Genel Kurulu yönetebilir. Bu yetkiyi 'darbe, kayyum' olarak nitelendirmek büyük bir cehalet ürünü" - CHP Grup Başkanvekili Altay: - "Bir yerde mahkeme olması, orada adalet olduğu anlamını taşımaz. Mahkeme kararlarının meşruiyeti, kamu vicdanındaki karşılıkla doğru orantılıdır"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Meclis Başkanı takdir ettiği zaman Genel Kurulu yönetebilir. Bu yetkiyi 'darbe, kayyum' olarak nitelendirmek büyük bir cehalet ürünü." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, ölüm nedenlerine bakıldığında, her beş ölümden birinin kanser nedeniyle olduğunu belirterek, gelecek hafta kanser ile ilgili araştırma önergesinin Genel Kurulda görüşüleceğini aktardı.

Usta, Suudi Arabistan Kralı'nın danışmanının "Kürdistan kurulsun" şeklinde ifadesininin bulunduğunu anımsatarak, "Dostumuz Suudi Arabistan'ın böyle bir görüşü teyit etmemesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Erhan Usta, ayrıca Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Türkiye'ye yönelik küstahça ifadelerini de kınadı.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Genel Kurulu yönetmesinin "kayyumun da ötesinde bir darbe" olduğunu öne sürdü.

Kahraman'a yönelik "Kadınlar istifanızı istiyorlar" diyen Kerestecioğlu, "Kadınlar sahnede olacaklar. Kadınlar, sadece sahnede değil, her yerde olmaya devam edecekler." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kahraman, Kerestecioğlu'nun sözlerini kabul etmesinin mümkün olmadığını belirterek, "(Herkes benim gibi düşünecek) diye bir dayatma içine girmeyiz. Ben İçtüzüğü tatbik ediyorum." karşılığını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, avukatlar gününü kutlayarak, adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.

Altay, "Bir yerde mahkeme olması, orada adalet olduğu anlamını taşımaz. Mahkeme kararlarının meşruiyeti, kamu vicdanındaki karşılıkla doğru orantılıdır." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, dün Genel Kurul'da bazı nahoş olayların yaşandığını anımsatarak, CHP Grubu tarafından sıralara vurularak Meclis çalışmalarının sabote edilmeye çalışıldığını kaydetti.

AK Parti'nin grup önerisinin "darbe" olarak nitelendirildiğini hatırlatan Muş, "Milletin vekilleri, millete yakışan davranışlar sergilemelidir. Dün, Meclis Başkanvekili, sıralara vurma olayını normal karşıladığını belirtmiş ve grubumuzun önerisini reddetmiştir. Dün verdiğimiz önerge, İçtüzüğe uygundur. Kimse kendi kişisel yorumundan yola çıkarak İçtüzüğü yok sayamaz. Herkesi İçtüzüğe ve kurallara uymaya davet ediyoruz. Muhalefet görevini yaparken İçtüzüğü suistimal etmemelidir." değerlendirmesini yaptı.

Meclis Başkanı'nın takdir ettiği zaman Genel Kurulu yönetebileceğini kaydeden Muş, Meclis Başkanı'nın kullandığı bu yetkiyi "darbe, kayyum" olarak nitelendirmek büyük bir cehalet ürünü olduğunu ifade etti.

- "Meclisin renklerinden birisi"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aralık 2017'de ve 3 ay önce AK Parti'li milletvekillerinin sıralara vurduğunu ve bunun ardından oturumlara ara verildiğini bildirdi.

Özel, "Bu sıra kapaklarına vurmak Meclisin geleneklerinde olan, 1924'lerden beri yaşanan ve zaman zaman etkili sonuçlar doğuran bir uygulamadır. Aşırıya kaçmamak kaydıyla Meclisin renklerinden birisidir. Kendi grubu sıra kapaklarına vurmuşken, CHP'ye 'sabotaj yaptı' demesini esefle karşılıyoruz ve kendisine yakıştıramıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniden söz alan Filiz Kerestecioğlu, "(Darbe ve kayyum) siyasi eleştiri sözleridir. Meclisin iradesi hiçe sayılıyor. Biraz sonra önergeyi çoğunluk tahakkümüyle geçecek. Buna 'darbe' diyoruz." diye konuştu.

Grup başkanvekilleri ve yerlerinden söz alan milletvekilleri, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

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