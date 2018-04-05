HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 15:45 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Kahraman: "İnsan önce kendine adil olacak ve sonra topluma da ona göre hizmet verecek. Adil, müreffeh, kalkınmış, nice fabrikalar yapmış, nice devlet adamlarına sahip bir Türkiye olma noktasındaki yolumuza devam edeceğiz"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "İnsan önce kendine adil olacak ve sonra topluma da ona göre hizmet verecek. Adil, müreffeh, kalkınmış, nice fabrikalar yapmış, nice devlet adamlarına sahip bir Türkiye olma noktasındaki yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kahraman, TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal'ın, demir çelik fabrikalarının temellerinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmanın ardından, söz alarak, kendisinin de çocukluğunun ve gençliğinin orada geçtiğini ifade etti.

Kahraman, "Karabük Demir Çelik Fabrikaları bizim yüz akımız olmuştur. Dışarıdan ne zaman bir misafir gelse, devlet adamı gelse Karabük'e mutlaka getirilir ve bir övünç vesilesi olur. Bütün şehirlerimizin böyle güzel tesislere kavuşması bizim en büyük emelimizdir. O günün şartları içerisinde büyük yokluklar içerisindeyken dahi böyle büyük bir tesisi vücuda getirip Türkiye'ye armağan edenleri, Mustafa Kemal ve Başbakan İsmet İnönü başta olmak üzere bütün emek verenleri tekrar saygıyla anıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kahraman'ın bu sözlerine, bazı CHP'li milletvekilleri alkışlarla karşılık verdi.

Alparslan Türkeş'i ölüm yılı nedeniyle anan Kahraman, bugün Avukatlar Günü olduğunu anımsattı.

Kahraman, "Bendeniz de baroya kayıtlıyım, bugün bizim günümüz. Güzel bir vesile bugün. Adalet de fevkalade lüzumlu bir hadise, vazgeçilmez. İnsan önce kendine adil olacak ve sonra topluma da ona göre hizmet verecek. Adil, müreffeh, kalkınmış, nice fabrikalar yapmış, nice devlet adamlarına sahip bir Türkiye olma noktasındaki yolumuza devam edeceğiz. Herkesi bu noktada hürmetle, minnetle anıyorum ve avukatlarımıza gününüz kutlu olsun diyorum." diye konuştu.

- Yedekci'den protesto

Bu sırada, CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, grubunun bulunduğu bölümün önüne geldi ve "Sayın Başkan, kadınları sahneden indiren bir Başkanın yönettiği Mecliste durmak istemiyoruz. Yaptığınız yanlıştır. Hem laikliğe hem kadınlara her zaman karşısınız ve sizi protesto ediyoruz. Bu Meclise yakışmıyorsunuz." diyerek Genel Kuruldan çıktı.

İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldıGüçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Rusya'dan çok sert çıkış!Rusya'dan çok sert çıkış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burhanettin Uysal genel kurul Gülay Yedekçi İsmail Kahraman Karabük

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim

Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim

Abdüllatif Şener açıkladı: Abdullah Gül'ün adaylığı Recep Tayyip Erdoğan'a yarar

Abdüllatif Şener açıkladı: Abdullah Gül'ün adaylığı Recep Tayyip Erdoğan'a yarar

TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi

TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi

Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!

Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!

AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?

AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.