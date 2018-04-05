HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

AK Parti'li İsen: - "Güvenlik birimlerinin lojistik ihtiyaçları kadar psikolojik desteklere de ihtiyaçları vardır. Bu beklentiye en duyarlı cevabı da toplumun öncü güçleri olan sanatçılar verir"

AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, güvenlik birimlerinin lojistik ihtiyaçları kadar psikolojik desteğe de ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu beklentiye en duyarlı cevabı da toplumun öncü güçleri olan sanatçılar verir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı söz alan AK Parti'li İsen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başarıyla sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek vermek ve askerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcuyla Oğulpınar Hudut Karakolu'ndaki buluşmasının, toplumun çeşitli kesimlerinde çok olumlu yankılar uyandırdığını söyledi.

Buna karşın, bu etkinliğin CHP başta olmak üzere bazı çevrelerde anlaşılmaz bir tepkiye neden olduğunu belirten İsen, "Ana muhalefetin toplumun hassasiyet gösterdiği bu meseleye karşı takındığı tavır, doğrusu benim de anlamakta güçlük çektiğim ve izah etmekte zorlandığım bir tablo oluşturmaktadır." diye konuştu.

Geçmişte de bu uygulamaya benzeyen örneklerin olduğunu aktaran İsen, şunları söyledi:

"Güvenlik birimlerinin lojistik ihtiyaçları kadar ölüm pahasına yaptıkları bu tür mücadelelerde psikolojik desteklere de ihtiyaçları vardır. En azından böylesine hayati konularda yapıp ettiklerinin toplumca onandığını hatta daha ileri giderek, takdir edildiğini görmek isterler. Bu beklentiye en duyarlı cevabı da her coğrafyada ve her dönemde hassas duyarlılıklarıyla toplumun öncü güçleri olan sanatçılar verir.

Tarihimize dönüp baktığımızda, daha Osmanlı'nın kuruluş yıllarında mehterin dünyanın en eski askeri bandosu olarak dizaynı da karşı tarafa psikolojik üstünlük sağlamak ve askerin moralini güçlü tutmak için düzenlenmiş bir faaliyettir. Sonraki dönemlerde de savaşlar sırasında, orduda, derviş meşrep sanatçılar bulundurulmuş ve bunlar, savaşan askerleri cesaretlendirip teşvik etmişlerdir."

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Zeytin Dalı Harekatı'nın "iç politikaya alet edildiğini" öne sürdü.

CHP'nin, "terör için bir güvenlik şeridi oluşturulması, bununla sınırlı olması, şehir merkezlerine girilmemesi, TSK'nin bu haklı harekatının iç politika malzemesi yapılmaması" şartlarıyla bu harekatı meşru kabul ettiğini belirten Bekaroğlu, "Bu işin iç politika malzemesi yapılmasına, yani metal yorgunluğunuzun düzeltilmesine aracı yapılmasına karşı çıkıyoruz. Sizin metal yorgunluğunuzdan dolayı bu millet şehit vermez, vermemeli." diye konuştu.

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
Son seçim anketinde Meral Akşener bombasıSon seçim anketinde Meral Akşener bombası
İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattıİYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genel kurul Mehmet Bekaroğlu Mustafa İsen sanatçı zeytin dalı

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! 4 öğretim üyesi öldürüldü

Eskişehir'de üniversitede katliam! 4 öğretim üyesi öldürüldü

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

İlginizi Çekebilir

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi

Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim

Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim

Abdüllatif Şener açıkladı: Abdullah Gül'ün adaylığı Recep Tayyip Erdoğan'a yarar

Abdüllatif Şener açıkladı: Abdullah Gül'ün adaylığı Recep Tayyip Erdoğan'a yarar

TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi

TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi

Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!

Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.