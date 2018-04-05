TBMM Genel Kurulu

AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, güvenlik birimlerinin lojistik ihtiyaçları kadar psikolojik desteğe de ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Bu beklentiye en duyarlı cevabı da toplumun öncü güçleri olan sanatçılar verir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı söz alan AK Parti'li İsen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başarıyla sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek vermek ve askerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcuyla Oğulpınar Hudut Karakolu'ndaki buluşmasının, toplumun çeşitli kesimlerinde çok olumlu yankılar uyandırdığını söyledi.

Buna karşın, bu etkinliğin CHP başta olmak üzere bazı çevrelerde anlaşılmaz bir tepkiye neden olduğunu belirten İsen, "Ana muhalefetin toplumun hassasiyet gösterdiği bu meseleye karşı takındığı tavır, doğrusu benim de anlamakta güçlük çektiğim ve izah etmekte zorlandığım bir tablo oluşturmaktadır." diye konuştu.

Geçmişte de bu uygulamaya benzeyen örneklerin olduğunu aktaran İsen, şunları söyledi: