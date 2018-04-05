TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, 30 uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun tasarılarının görüşmelerinde, tümü üzerindeki konuşmaların 5'er, maddelerdeki konuşmaların 3'er dakikayla belirlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Genel Kurulda, AK Parti'nin grup önerisinin işleme alınmamasına ilişkin usul tartışması yapıldı.

Usul tartışmasından sonra önerinin TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından işleme alınmasından önce CHP ve HDP grupları Genel Kurulu terk etti.

Bunun ardından, AK Parti'nin, 30 uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun tasarılarının görüşmelerinde, "siyasi parti grupları, hükümet ve komisyonun tasarının tümü üzerindeki konuşmalarının 5'er dakika, maddelerdeki konuşmalarının 3'er dakika olması"na ilişkin grup önerisi kabul edildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, önerinin kabul edilmesiyle ilgili, kararın hayırlı olmasını dileyerek, birleşime 10 dakika ara verdi.