TBMM Genel Kurulu

Kanunların zaman zaman çiğnendiğini, ancak çiğnenemeyecek tek yerin TBMM olduğunu vurgulayan Altay, "TBMM'de çoğunluk partisinin çoğunluk şımarıklığıyla TBMM İçtüzüğü'nü ayaklar altına alıp çiğnemesi caiz değildir. Şu yapılanın parlamentonun özüyle ruhuyla bir bağı yok. Yanlıştan dönmek bir erdemdir. Gelin bu yanlıştan geri dönün." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de herkesin içtüzüğe uyması gerektiğini belirterek, "İçtüzüğü grup önerisi ile değiştirme çılgınlığına kimse tevessül etmemiş ama içtüzüğü değiştirerek yapmışlar. Anayasa Mahkemesi ise kararı uygun bulmayarak bozmuş. İçtüzük değişikliği yapsanız dahi Anayasa Mahkemesinin olumsuz kararı var. Bu Meclisi bugün göstermelik Meclise, tek adamın açıp kapattığı, istediği zaman konuşturup istediği zaman susturduğu bir Meclise dönüştürmeyin. Eğer buna izin verirseniz biz de direnmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Hukuka ve içtüzüğe uygun"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise içtüzüğün, kesin onay mercisinin Genel Kurul olarak işaret ettiğini belirtti.

Önerinin hukuka ve içtüzüğe uygun olduğunu vurgulayan Bostancı, "Meclisin kurallar dahilindeki çalışmalarına hepimiz şahidiz. İçtüzüğün verdiği imkanları kullanmak elbette bizim de hakkımız. Nihai kararın Genel Kurul'da alındığını da unutmayalım. Yapılan iş kesinlikle hukuka ve içtüzüğe uygun bir iştir. Birtakım cümlelerin önüne demokrasi, özgürlük kelimesini getirip ondan sonra her türlü kuralı ihlal ederek spekülatif laflar söylemenin demokrasi ve özgürlükle bir ilgisi yok." dedi.