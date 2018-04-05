TBMM Genel Kurulu

-Türkiye ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

-Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

-Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Savunma ile İlgili Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Konusunda Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

-Türkiye ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgüt ve Ofisin Türkiye'deki Yasal Statüsü Ayrıcalıkları ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmayı Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

-Türkiye ile Afganistan Arasında Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

-Türkiye ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşma ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

-Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

-Türkiye ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Bilim ve Teknolojide İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Jandarma Genel Komutanlığı ile Moğolistan Hükümeti Adına Moğolistan İç Kuvvetler Komutanlığı Arasında Eğitim ve Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

-Türkiye ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

-Türkiye ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

-İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kazakistan Milli Muhafız Birlikleri Genel Komutanlığı Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

-Türkiye ile Gana Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

-Türkiye ile Ruanda Arasında Askeri Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

-Türkiye ile Madagaskar Arasında Askeri Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

-Türkiye ile Katar Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.

Özel, "Tasarının tümü üzerinde 20 dakika ve maddeler üzerinde on dakika konuşulması gereken yere gelinmiş, kumpasçılıkla, kaptıkaçtılıkla iş yapıyorsunuz. Demek ki bu Meclis size emanet edilse demokrasinin böyle canına okuyacaksınız. Kaç dakika süremiz varsa burada konuşacağım." dedi.

AK Parti'nin kabul edilen grup önerisine göre konuşma sürelerinin kısaltılmasına yönelik alınan karar kapsamındaki tasarıların görüşmelerinin tamamlandığını, artık normal sürelerin işleyeceğini belirten Özel, "Biz 'Üç dakikaya indirdiğiniz sürece orada olmayız' dedik." ifadelerini kullandı.

Tasarıların görüşmeleri sırasında verilen aranın arada, oturumu yöneten TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yerine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın divana geçti.

Özgür Özel, pusula gönderen milletvekillerinin Genel Kurulda bulunup bulunmadığının tespiti için söz konusu milletvekillerinin isimlerinin de okunmadığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise "Biz her zaman uzlaşmadan, ılımlı olmaktan yanayız. Her zaman muhalefetle görüşmelerimizi bu çerçevede yürütüyoruz. Yapmanız gereken, burada olmak ve çalışmalara katılmak." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Aydın, Türkiye ile Kamerun Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri sırasında verdiği aranın ardından, hükümet ve komisyon üyelerinin yerine oturmaması üzerine birleşimi, 10 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.