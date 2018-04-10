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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 16:48 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Bahçekapılı ve siyasi parti temsilcileri Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Bahçekapılı: "Polis teşkilatının büyük bir fedakarlık ve hizmet aşkıyla çalışan tüm mensuplarına başarılar diliyor, selam ve sevgilerimizi iletiyoruz"

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ve siyasi parti temsilcileri, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

Bahçekapılı, Başkanlık Divanı olarak Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümününü kutladıklarını belirterek, vatanı için canlarını feda eden bütün polisleri saygı ve rahmetle andıklarını, gazilere sıhhat ve uzun ömürler dilediklerini belirtti. Bahçekapılı, "Polis teşkilatının büyük bir fedakarlık ve hizmet aşkıyla çalışan tüm mensuplarına başarılar diliyor, selam ve sevgilerimizi iletiyoruz." dedi.

Bahçekapılı, 24. Dönem'de birlikte görev yaptıkları eski CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in vefat ettiğini öğrendiklerini belirterek, Öner'e Allah'tan rahmet, ailesine ve CHP ailesine başsağlığı diledi. Yerinden söz alan siyasi parti temsilcileri de Öner'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve CHP camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Siyasi parti temsilcileri ayrıca Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da güvenlik olmadan özgürlük ve hukukun olmayacağına işaret ederek, "Türk polisi, huzurun, güvenliğin, hukukun, özgürlüğün, insan haklarının ve vicdanın teminatıdır." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Volkan Bayar'ın 4 kişiyi tabancayla öldürmesine ilişkin olayın üstünün örtülmemesi gerektiğini belirterek, rektörün de istifa etmesi gerektiğini savundu.

- "Laiklik sorgulanamaz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 301 gündür "tutsak" olduğunu savunarak, Berberoğlu'na ilişkin yargılama sürecini anlattı. Anayasa Mahkemesinin bu düğümü çözemesini beklediklerini ifade eden Özkoç, mahkemeden derhal bir karar istediklerini söyledi.

Bugünün "10 Nisan Laiklik Günü" de olduğunu vurgulayan Özkoç, "Aradan geçen 90 yılda hala laikliğin bir arada yaşamımızın teminatı olduğunu anlamayan, laikliğin anayasal güvence altında olduğunu sorgulamaya açmak isteyenler var. Arkadaşlar, yurttaşlar laiklik sorgulanamaz. Bir arada yaşamamız, özgürlüğümüz, demokrasimiz nasıl sorgulanamazsa bunların teminatı laiklikte sorgulanamaz." ifadesini kullandı.

Emniyet güçlerinin milletin can ve mal güvenliği, huzuru için ağır koşullarda çalıştığını anlatan Özkoç, CHP olarak polislerin ek göstergelerinin 3600 olması için verdikleri kanun teklifinin yasallaşması konusunda diğer partilerden destek beklediklerini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek, bu sürenin bir müktesebat, gelenek oluşturmak, görevini yaparken geçmişin tecrübelerinden faydalanmak bakımından çok zengin bir süre olduğunu anlattı.

Türk polis teşkilatının da kendisine emanet edilmiş olan toplumun esenliği ve selameti konusunda bütün bu süre içerisinde başarıyla görevini yerine getirdiğini ifade eden Bostancı, şunları söyledi:

"Polislerimizin özlük haklarına, teknik donanımlarına, çalışma şartlarına ilişkin birçok düzenleme yaptık. Daha iyi şartlara sahipler, daha iyi mekanlarda görev yapıyorlar. Gönlümüz daha iyisini istiyor. Göstergeleri 2400'den 3000'e çıkardık. Yarın şartlar daha iyileştiğinde şüphesiz gereken yapılır." dedi.

Bostancı, bugün Mimar Sinan ve Mareşal Fevzi Çakmak'ın da ölüm yıl dönümü olduğunu anımsatarak, kendilerini saygıyla andı.

Öte yandan, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, polislerin sorunlarına ilişkin, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü, CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ise muhtarların sorunları nedeniyle gündem dışı konuşma yaptı.

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