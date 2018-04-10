TBMM Genel Kurulu

HDP İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın yarın Ankara'da duruşmasının olduğunu anımsatan Başaran, "Duruşma, Sıhhiye'deki adliyede yapılmıyor. 'Güvenlik gerekçesiyle Sıhhiye'de yapılmıyor' deniliyor ama asıl amaç yargılamanın halktan kaçırılması. Millet, basın, hukuksuz yargılamayı görmesin diye başka yerde yapılıyor." ifadesini kullandı.

Öneri üzerinde konuşan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, halen HDP'li 9 milletvekilinin tutuklu olduğunu belirterek "Meclise tezkereler geliyor ve milletvekillerimizin vekillikleri düşürülüyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, "temel kanun" olarak üç bölüm halinde görüşülecek.

"Enis Berberoğlu, anasının ak sütü olan oylarla seçilmiş bir milletvekilidir. Yurtsever bir gazeteci olan milletvekilimizi vatan haini olarak orada tutan zihniyet, vatana en büyük hainliği yapmaktadır. Berberoğlu olayında, gizli belge, casusluk yoktur, o milletinin arkasında dimdik durmuştur. Bir yılı aşkın bir süredir de milleti için onuruyla mücadele etmektedir. Anayasa Mahkemesi ocak ayında Berberoğlu hakkında kararını açıklamak durumundaydı. CHP olarak Anayasa Mahkemesine sesleniyoruz; milletvekili arkadaşımızın özgürlüğünü teslim edin, onu bırakın."

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu, yasama dokunulmazlığının, milletvekillerine geçici nispi bir koruma sağladığını belirterek dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin yargılamasının, bağımsız yargı tarafından, hukuka uygun bir şekilde yapıldığını ifade etti.

Daha sonra, CHP'nin, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımıyla ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Facebook'un milyonlarca kullanıcısının bilgilerinin sızdırıldığını dile getirerek "Benzer skandallar AK Parti hükümetleri döneminde de yaşandı, geçmişte seçmen listeleri sızdırıldı. Bu bilgileri çaldıranın kimliği belli, AK Parti bürokratları ama araştırılmadı." dedi.