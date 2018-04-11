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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 15:44 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı: - "Polislerin çalışma şartlarını, teknik donanımlarını daha iyi konuma taşıdık, ek göstergelerini 3 bine çıkardık" -CHP'li Özcan: - "Artık 'kahraman polisim, benim polisim' lafları karın doyurmuyor"

TBMM Genel Kurulunda, polis teşkilatının sorunları dile getirildi.

MHP, Danışma Kurulunda uzlaşı sağlanamadığı için, polislerin sorunlarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, önergenin gerekçesini açıklarken, polis teşkilatının vatandaşın canını, malını, kamu huzurunu koruduğunu ancak kendi can güvenliğinin, oturacak evinin, evinde, ailesinde huzurun olmadığını, yılda 50 polisin intihar ettiğini bildirdi.

Bütün çalışanlara haftalık izin süresi uygulanırken, bunun polise çok görülmesinin adil olmadığını vurgulayan Haberal, "Vatandaşımızın bütün dertlerini çözen polis, insanlarımızın canını, malını, ırzını gözeten polis, bomba, molotofu yiyen de polis. Lojman sırası bekleyen, kiradan kiraya koşan da polis." dedi.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, "Kahraman polisimiz diyeceğiz, sırtını sıvazlayacağız ama ekonomik, özlük haklarıyla ilgili sorunlarını çözmeyeceğiz. Terörle mücadeleye göndereceğiz ama aklındaki ekonomik, geçim sıkıntılarını çözmeyeceğiz. Artık 'kahraman polisim, benim polisim' lafları karın doyurmuyor." ifadesini kullandı.

Polislerin, çalışma saatlerinin düzenlenmesini isteyen Özcan, her kamu görevlisinin çalışma saatinin belli olduğunu ancak polislerde mesai mefhumunun bulunmadığını belirtti.

Özcan, kamuda fazla mesai yapan memurlara fazla mesai ödendiğini ancak ayda 75 saate varan mesai yapan polislere ödeme yapılmadığını öne sürdü.

Polise 3 bin 600 ek göstergenin verilmesi gerektiğini aktaran Özcan, bunun, polise namus borcu olduğunu bildirdi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, son 15 yılda polisin özlük haklarında gözle görülür iyileştirmeler yapıldığını, 2002'den bugüne polislerin maaşının 6,5 kat arttığını kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, polislerin, çok önemli görev üstlendiğini, halkın gözbebeği kurumlardan biri olduğunu vurguladı.

Bostancı, polislerin çalışma şartlarını, teknik donanımlarını daha iyi konuma taşıdıklarını, ek göstergelerini 3 bine çıkardıklarını anımsatarak, "Polislerin çalışma şartları çerçevesinde mali haklara ilişkin iyileştirmeyi elbette yapmak isteriz ama bu imkanlarla ilişkili bir iştir. İnşallah Türkiye daha iyi şartlara kavuşacak. Biz de polislere daha iyi imkanları vereceğiz." ifadesini kullandı.

Daha sonra MHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

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