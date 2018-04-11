HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 16:00 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Akçay: - "Türkiye, komşularının toprak bütünlüğü çerçevesinde gerek masada gerek sahada varlığını hissettirmesi gereken bir dönemdedir" - CHP Grup Başkanvekili Özkoç: - "Türkiye, emperyalist güçlerin egemen çıkarları doğrultusunda çıkacak gibi gözüken savaşın tam ortasında" - AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı: - "Biz bir tarafı hüzün ve şüphesiz bir tarafı sevinç olan kurtuluş günlerinde tarihten çıkarılacak olan dersleri gelecek için hatırlatmak isteriz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Türkiye, komşularının toprak bütünlüğü çerçevesinde gerek masada gerek sahada varlığını hissettirmesi gereken bir dönemdedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, emperyalizmin, özellikle son günlerde Türkiye'nin güney sınırlarını tehdit etmeye başladığını, ekonomi silahını da kullandığını bildirdi.

Bir taraftan Suriye'yi bölme planlarının hızlandığını, diğer taraftan Suriye'nin toprak bütünlüğü konusuna vurgu yapan, bu ilke çerçevesinde Suriye'de terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye'nin doğrudan ya da dolaylı yoldan tehdit edildiğini ifade etti.

Akçay, "Yaklaşan çatışma ve gerilime karşı hazırlıklı olmamız elzemdir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yaşamsal çıkarları bulunmaktadır. Türkiye, komşularının toprak bütünlüğü çerçevesinde gerek masada gerek sahada varlığını hissettirmesi gereken bir dönemdedir." diye konuştu.

- "Bu ateş çemberinin neresinde ve nasıl duruyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Suriye'de bir ateş çemberinin var olduğunu ve bu ateşin gün geçtikçe kızıştığına işaret etti.

Emperyalist güçlerin kendi egemen çıkarlarının doğrultusunda savaşın eşiğine geldiğinin altını çizen Özkoç, şöyle devam etti:

"Türkiye, emperyalist güçlerin egemen çıkarları doğrultusunda çıkacak gibi gözüken savaşın tam ortasında. Bununla ilgili TBMM'ye bugüne kadar bir bilgi verilmedi. TBMM'de bugüne kadar ilgili bakan bu konuyla ilgili tek bir kelime etmedi. TBMM bu konuda bilgilenmek istiyor. Çıkacak gibi gözüken bu savaşın, bu ateş çemberinin neresinde ve nasıl duruyoruz. Kendi ülkemizin menfaatlerini nasıl sağlıyoruz. Bu bilgilendirme talebini özellikle Divandan bekliyoruz."

Özkoç, şuan güvenlik güçlerinden alınan ve Göç İdaresi Başkanlığına devredilen bazı işlemlerin son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

Dünya genelinde suça karışan yabancıların işlemlerinin güvenlik güçlerince görüldüğüne değinen Özkoç, "Biz de ise bunların değerlendirilmesi Göç İdaresi Başkanlığına devredildi. Göç İdaresi Başkanlığı terörle mücadeleyi ne bilecek." dedi.

- "Kadınları kamusal hayatta daha fazla güç ve yetkiyle donattık"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Şanlıurfa'nın 98. kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Şehirlerin kurtuluş günlerinin iki hususu hatırlattığını aktaran Bostancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birincisi bölge insanının birlik ve dayanışma içinde azim ve kararlılık göstererek kendi geleceklerine sahip çıkmalarını ve bunu millete atfetmelerini, ikincisi ise şehirlerin o hale gelmesindeki muhakemeyi bize anlatır. Biz bir tarafı hüzün ve şüphesiz bir tarafı sevinç olan kurtuluş günlerinde tarihten çıkarılacak olan dersleri gelecek için hatırlatmak isteriz."

Bostancı, cumhuriyetin kurulmasıyla kadınlara da seçme ve seçilme hakkının verildiğini anımsattı. Atatürk'ün mihmandarlık ettiği son derece önemli bu hamlenin, bugün modern olarak ifade edilen birçok Avrupa ülkesinden önce atılmış bir adım olduğuna dikkati çeken Bostancı, "Bizler de AK Parti olarak 16 yıldır Cumhuriyetin kazanımlarını ve geleceğe yönelik tasavvurla bu ülkeyi kalkındırarak, geliştirerek kadınları kamusal hayatta daha fazla güç ve yetkiyle donattık. Aynı istikamette yol almaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılamasının kamuoyundan saklandığını öne sürdü. Beştaş, Demirtaş'ın savunmasında, "Bu bir siyasi operasyondu ve savcılar buna ortak oldu. Tuzağı hazırlayanlar yargı önüne çıkmayacak mı? Bunun için de biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz." değini aktardı.

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorumABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyedeSuriye'den son durum! Fransız askeri devriyede
İran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğizİran'dan şok açıklama: Karşılık vereceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz emperyalizm Suriye TBMM TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

CHP’yi karıştıran anket tartışması

CHP’yi karıştıran anket tartışması

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

Ankara Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine kilitlendi

Ankara Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.