TBMM Genel Kurulu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Türkiye, komşularının toprak bütünlüğü çerçevesinde gerek masada gerek sahada varlığını hissettirmesi gereken bir dönemdedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, emperyalizmin, özellikle son günlerde Türkiye'nin güney sınırlarını tehdit etmeye başladığını, ekonomi silahını da kullandığını bildirdi.

Bir taraftan Suriye'yi bölme planlarının hızlandığını, diğer taraftan Suriye'nin toprak bütünlüğü konusuna vurgu yapan, bu ilke çerçevesinde Suriye'de terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye'nin doğrudan ya da dolaylı yoldan tehdit edildiğini ifade etti.

Akçay, "Yaklaşan çatışma ve gerilime karşı hazırlıklı olmamız elzemdir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yaşamsal çıkarları bulunmaktadır. Türkiye, komşularının toprak bütünlüğü çerçevesinde gerek masada gerek sahada varlığını hissettirmesi gereken bir dönemdedir." diye konuştu.

- "Bu ateş çemberinin neresinde ve nasıl duruyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Suriye'de bir ateş çemberinin var olduğunu ve bu ateşin gün geçtikçe kızıştığına işaret etti.