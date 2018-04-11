TBMM Genel Kurulu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Türkiye, komşularının toprak bütünlüğü çerçevesinde gerek masada gerek sahada varlığını hissettirmesi gereken bir dönemdedir." dedi.
TBMM Genel Kurulunda, yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, emperyalizmin, özellikle son günlerde Türkiye'nin güney sınırlarını tehdit etmeye başladığını, ekonomi silahını da kullandığını bildirdi.
Bir taraftan Suriye'yi bölme planlarının hızlandığını, diğer taraftan Suriye'nin toprak bütünlüğü konusuna vurgu yapan, bu ilke çerçevesinde Suriye'de terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye'nin doğrudan ya da dolaylı yoldan tehdit edildiğini ifade etti.
Akçay, "Yaklaşan çatışma ve gerilime karşı hazırlıklı olmamız elzemdir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yaşamsal çıkarları bulunmaktadır. Türkiye, komşularının toprak bütünlüğü çerçevesinde gerek masada gerek sahada varlığını hissettirmesi gereken bir dönemdedir." diye konuştu.
- "Bu ateş çemberinin neresinde ve nasıl duruyoruz"
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Suriye'de bir ateş çemberinin var olduğunu ve bu ateşin gün geçtikçe kızıştığına işaret etti.
Emperyalist güçlerin kendi egemen çıkarlarının doğrultusunda savaşın eşiğine geldiğinin altını çizen Özkoç, şöyle devam etti:
"Türkiye, emperyalist güçlerin egemen çıkarları doğrultusunda çıkacak gibi gözüken savaşın tam ortasında. Bununla ilgili TBMM'ye bugüne kadar bir bilgi verilmedi. TBMM'de bugüne kadar ilgili bakan bu konuyla ilgili tek bir kelime etmedi. TBMM bu konuda bilgilenmek istiyor. Çıkacak gibi gözüken bu savaşın, bu ateş çemberinin neresinde ve nasıl duruyoruz. Kendi ülkemizin menfaatlerini nasıl sağlıyoruz. Bu bilgilendirme talebini özellikle Divandan bekliyoruz."
Özkoç, şuan güvenlik güçlerinden alınan ve Göç İdaresi Başkanlığına devredilen bazı işlemlerin son derece tehlikeli olduğunu belirtti.
Dünya genelinde suça karışan yabancıların işlemlerinin güvenlik güçlerince görüldüğüne değinen Özkoç, "Biz de ise bunların değerlendirilmesi Göç İdaresi Başkanlığına devredildi. Göç İdaresi Başkanlığı terörle mücadeleyi ne bilecek." dedi.
- "Kadınları kamusal hayatta daha fazla güç ve yetkiyle donattık"
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Şanlıurfa'nın 98. kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Şehirlerin kurtuluş günlerinin iki hususu hatırlattığını aktaran Bostancı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Birincisi bölge insanının birlik ve dayanışma içinde azim ve kararlılık göstererek kendi geleceklerine sahip çıkmalarını ve bunu millete atfetmelerini, ikincisi ise şehirlerin o hale gelmesindeki muhakemeyi bize anlatır. Biz bir tarafı hüzün ve şüphesiz bir tarafı sevinç olan kurtuluş günlerinde tarihten çıkarılacak olan dersleri gelecek için hatırlatmak isteriz."
Bostancı, cumhuriyetin kurulmasıyla kadınlara da seçme ve seçilme hakkının verildiğini anımsattı. Atatürk'ün mihmandarlık ettiği son derece önemli bu hamlenin, bugün modern olarak ifade edilen birçok Avrupa ülkesinden önce atılmış bir adım olduğuna dikkati çeken Bostancı, "Bizler de AK Parti olarak 16 yıldır Cumhuriyetin kazanımlarını ve geleceğe yönelik tasavvurla bu ülkeyi kalkındırarak, geliştirerek kadınları kamusal hayatta daha fazla güç ve yetkiyle donattık. Aynı istikamette yol almaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılamasının kamuoyundan saklandığını öne sürdü. Beştaş, Demirtaş'ın savunmasında, "Bu bir siyasi operasyondu ve savcılar buna ortak oldu. Tuzağı hazırlayanlar yargı önüne çıkmayacak mı? Bunun için de biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz." değini aktardı.
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