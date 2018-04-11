TBMM Genel Kurulu

Medyada fiilen çok kanallı tek seslilik yaratılmak istendiğini savunan Balbay, medya gücü değil, güçlerin medyası olduğunu bildirdi. Balbay, en güçlü iktidarın, bütün medya organlarını bünyesine alıp iktidarını güçlü tutmaya çalıştığını savundu. Balbay, "Ne dünyada ne de Türkiye'de medyayı ele geçirip toplumu ele geçiremezsiniz. İktidarın yayın organları da dahil bütün medyada gazeteciler asgari geçim sınırının altında maaş alıyor. Medya patronları, çalışanların alın terini vermemektedir." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Türkiye'nin medya tarihinde, iktidarların ve terörün etkili olduğunu ifade etti.

HDP, Doğan Medya Grubunun, Ziraat Bankasının verdiği 675 milyon dolarlık krediyle satın alındığı iddialarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'de bir ilkin gerçekleştiğini belirterek, "Medya patronlarını banka sahibi yapan zihniyetten, medya gruplarını banka müşterisi yapan bir zihniyete doğru geldik. Bu dönüşüm, bizim iktidarımız döneminde oldu." dedi.

Şeker fabrikalarını desteklemesi gereken Ziraat Bankasının, bu krediyi neden medyaya verdiğini soran Balbay, "Şeker fabrikalarını kapatıp medya açıyoruz. Bu 700 milyon doların hesabını çiftçiye, şeker üreticisine verin." ifadesini kullandı.

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, kredilerin, firmaların mali durumlarına, nakit akışlarına, ekonomik güçlerine, yapılan incelemeler sonucunda Basel kriterlerine göre oluşturulan reytingler üzerinden verildiğini bildirdi.

Kavcıoğlu, "Türkiye'de bir ilk gerçekleştiriliyor. Medya patronlarını banka sahibi yapan zihniyetten, medya gruplarını banka müşterisi yapan bir zihniyete doğru geldik. Bu dönüşüm, bizim iktidarımız döneminde oldu. Sizler medya gruplarını 28 Şubat sürecinde kullanarak banka sahibi yaptınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün krizlerde bankaların battığını, dünyanın en büyük krizi olan 2008 krizinde ise Türkiye ekonomisini bankacılık sektörünün kurtardığını belirten Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörünün geldiği nokta bizim iktidarımızda dünyanın kıskandığı bir noktadır. Çin'in en büyük bankası, Türkiye'de bankacılık yapma izni aldı." ifadesini kullandı.

Kavcıoğlu, çiftçiye, esnafa en fazla yardım eden bankaların Ziraat ve Halk bankaları olduğunu kaydetti.

Genel Kurulda HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.