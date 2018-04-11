HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

AK Parti'li Kavcıoğlu: - "Medya patronlarını banka sahibi yapan zihniyetten, medya gruplarını banka müşterisi yapan bir zihniyete doğru geldik. Bu dönüşüm, bizim iktidarımız döneminde oldu"

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'de bir ilkin gerçekleştiğini belirterek, "Medya patronlarını banka sahibi yapan zihniyetten, medya gruplarını banka müşterisi yapan bir zihniyete doğru geldik. Bu dönüşüm, bizim iktidarımız döneminde oldu." dedi.

HDP, Doğan Medya Grubunun, Ziraat Bankasının verdiği 675 milyon dolarlık krediyle satın alındığı iddialarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Türkiye'nin medya tarihinde, iktidarların ve terörün etkili olduğunu ifade etti.

Medyada fiilen çok kanallı tek seslilik yaratılmak istendiğini savunan Balbay, medya gücü değil, güçlerin medyası olduğunu bildirdi. Balbay, en güçlü iktidarın, bütün medya organlarını bünyesine alıp iktidarını güçlü tutmaya çalıştığını savundu. Balbay, "Ne dünyada ne de Türkiye'de medyayı ele geçirip toplumu ele geçiremezsiniz. İktidarın yayın organları da dahil bütün medyada gazeteciler asgari geçim sınırının altında maaş alıyor. Medya patronları, çalışanların alın terini vermemektedir." diye konuştu.

Şeker fabrikalarını desteklemesi gereken Ziraat Bankasının, bu krediyi neden medyaya verdiğini soran Balbay, "Şeker fabrikalarını kapatıp medya açıyoruz. Bu 700 milyon doların hesabını çiftçiye, şeker üreticisine verin." ifadesini kullandı.

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, kredilerin, firmaların mali durumlarına, nakit akışlarına, ekonomik güçlerine, yapılan incelemeler sonucunda Basel kriterlerine göre oluşturulan reytingler üzerinden verildiğini bildirdi.

Kavcıoğlu, "Türkiye'de bir ilk gerçekleştiriliyor. Medya patronlarını banka sahibi yapan zihniyetten, medya gruplarını banka müşterisi yapan bir zihniyete doğru geldik. Bu dönüşüm, bizim iktidarımız döneminde oldu. Sizler medya gruplarını 28 Şubat sürecinde kullanarak banka sahibi yaptınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün krizlerde bankaların battığını, dünyanın en büyük krizi olan 2008 krizinde ise Türkiye ekonomisini bankacılık sektörünün kurtardığını belirten Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörünün geldiği nokta bizim iktidarımızda dünyanın kıskandığı bir noktadır. Çin'in en büyük bankası, Türkiye'de bankacılık yapma izni aldı." ifadesini kullandı.

Kavcıoğlu, çiftçiye, esnafa en fazla yardım eden bankaların Ziraat ve Halk bankaları olduğunu kaydetti.

Genel Kurulda HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorumABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaştaBerat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
ABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız ediciABD'den flaş Doğu Guta açıklaması! Çok rahatsız edici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP Grup önerisi TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

CHP’yi karıştıran anket tartışması

CHP’yi karıştıran anket tartışması

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

Ankara Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine kilitlendi

Ankara Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.