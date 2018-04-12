MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türk milletinin mali ve ekonomik bir savaş ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Türkiye, ekonomik gözdağlarıyla susturulmak ve sindirilmek istenmektedir." dedi. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. Genel Kurulda gündem dışı söz alan HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin konuşmasında, cezaevlerinde yaşanan sorunlara sessiz kalınmamasını istedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de eğitimde eşitsizlik ve niteliksizleştirme hakkındaki konuşmasında, ortaöğretime geçişte yeni sistemin önceki gün açıklandığını anımsatarak, AK Parti iktidarı döneminde 6 kez sistemin değiştiğini söyledi. Dünyada ilk defa temel eğitimden sorumlu bir bakanlığın kendisine bağlı okulları nitelikli ve niteliksiz olarak ayırdığını öne süren Çakırözer, öğrencilere dayatma yapıldığını savundu. - Kürsüye Yörük şalı ile çıktı AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ise "Yörük kültürü ve Yörükler" konulu konuşmasında, kürsüye Yörük şalı ile çıktı.

Başkanvekili Bahçekapılı, bir süre böyle konuşan Tezcan'ın, üzerindeki şalı çıkararak konuşmasına devam etmesini istedi. Konuşmasının devamında şalı çıkaran Tezcan, Yörük kültürünün barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik olduğuna dikkati çekti. Ayşe Nur Bahçekapılı, İçtüzüğe, teamüllere göre davrandıklarını ve Başkanlık Divanı olarak aldıkları kararlar ve ilkeler doğrultusunda Genel Kurulu yönettiklerini anımsattı. Bu kurallar doğrultusunda Tezcan'a hatırlatmada bulunduğunu belirten Bahçekapılı, "Elbette ki hepimizin Yörük kültürüne saygısı sonsuzdur. Kürsüden, Divan arkadaşlarımla birlikte Yörük halkına sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz." diye konuştu. - "Ekonomiye çeki düzen verilmeli" MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'ye yönelik kuşatma hamlelerinin ekonomi alanında da devam ettiğini vurgulayarak, Türk milletinin mali ve ekonomik bir savaş ile karşı karşıya olduğunu belirtti. "Türkiye, ekonomik gözdağlarıyla susturulmak ve sindirilmek istenmektedir." ifadesini kullanan Akçay, ekonomi yönetimine çeki düzen verilmesine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.