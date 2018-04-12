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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 15:25 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Akçay: "Türkiye, ekonomik gözdağlarıyla susturulmak ve sindirilmek istenmektedir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türk milletinin mali ve ekonomik bir savaş ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Türkiye, ekonomik gözdağlarıyla susturulmak ve sindirilmek istenmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda gündem dışı söz alan HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin konuşmasında, cezaevlerinde yaşanan sorunlara sessiz kalınmamasını istedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de eğitimde eşitsizlik ve niteliksizleştirme hakkındaki konuşmasında, ortaöğretime geçişte yeni sistemin önceki gün açıklandığını anımsatarak, AK Parti iktidarı döneminde 6 kez sistemin değiştiğini söyledi. Dünyada ilk defa temel eğitimden sorumlu bir bakanlığın kendisine bağlı okulları nitelikli ve niteliksiz olarak ayırdığını öne süren Çakırözer, öğrencilere dayatma yapıldığını savundu.

- Kürsüye Yörük şalı ile çıktı

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ise "Yörük kültürü ve Yörükler" konulu konuşmasında, kürsüye Yörük şalı ile çıktı.

Başkanvekili Bahçekapılı, bir süre böyle konuşan Tezcan'ın, üzerindeki şalı çıkararak konuşmasına devam etmesini istedi. Konuşmasının devamında şalı çıkaran Tezcan, Yörük kültürünün barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik olduğuna dikkati çekti.

Ayşe Nur Bahçekapılı, İçtüzüğe, teamüllere göre davrandıklarını ve Başkanlık Divanı olarak aldıkları kararlar ve ilkeler doğrultusunda Genel Kurulu yönettiklerini anımsattı. Bu kurallar doğrultusunda Tezcan'a hatırlatmada bulunduğunu belirten Bahçekapılı, "Elbette ki hepimizin Yörük kültürüne saygısı sonsuzdur. Kürsüden, Divan arkadaşlarımla birlikte Yörük halkına sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

- "Ekonomiye çeki düzen verilmeli"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'ye yönelik kuşatma hamlelerinin ekonomi alanında da devam ettiğini vurgulayarak, Türk milletinin mali ve ekonomik bir savaş ile karşı karşıya olduğunu belirtti. "Türkiye, ekonomik gözdağlarıyla susturulmak ve sindirilmek istenmektedir." ifadesini kullanan Akçay, ekonomi yönetimine çeki düzen verilmesine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

FETÖ ile mücadeleyi sekteye uğratmaya yönelik adımları dikkatle takip ettiklerini dile getiren Akçay, FETÖ'nün kripto damarının faal olduğuna dikkati çekti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki Kürtçe yön ve adres tabelalarının, Büyükşehir Belediyesince kaldırılmasını eleştirdi. Akaryakıt zamlarının devam ettiğini belirten Beştaş, "Madem ekonomi kötüye gitmiyor, bu zamlar neyin nesidir?" diye sordu.

CHP Grubu adına yerinden söz alan Balıkesir Milletvekili Namık Havutça da Suriye halkı üzerinden dünya barışının ağır bir tehdit altında olduğunu vurgulayarak, "akıllı füze" yerine "akıllı barışın" gündeme getirilmesini istedi. Öte yandan Havutça, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına da çözüm getirilmesini talep etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, tüm halkın ve Müslümanların Miraç Kandilini kutladıklarını belirtti.

Suriye'de insanlık dramı yaşandığına işaret eden Bostancı, Türkiye'nin bu acıyı en yakından yaşayan ülke olduğunu, Duma'daki kimyasal saldırının faillerinin cezalandırılmasını istedi.

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