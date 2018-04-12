TBMM Genel Kurulu

Performans ve iş yükü baskısı nedeniyle doktorların "Tükenmişlik sendromu" yaşadığın savunan İlgezdi, "Doktorlar, yüzlerce hastaya bakarken bir yandan da Tıpta Uzmanlık Sınavına hazırlanıyorlar. Onları ailelerinden, sevdiklerinden ve hayattan koparıyorsunuz ve bu sonu hazırlıyorsunuz." diye konuştu.

Öneri üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, son 3 yılda 431 sağlık çalışanının yaşamına son verdiğini belirtti. Gerçek rakamı bilemediklerini çünkü Sağlık Bakanlığının bu kayıtları tutmadığını söylediğini aktaran İlgezdi, Tıp Fakültesi öğrencileri arasında antidepresan kullanımının arttığını öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, hekimini korumayan bir sağlık sisteminin çökmeye mahkum olduğunu ifade etti.

MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, sağlık çalışanlarının güvenlik kaygısı içinde olmasının, verimli bir çalışma ortamının kurulmasını imkansız hale getirdiğini bildirdi.

Bu nedenle sağlıkta şiddet yasasının Mecliste görüşülmesi gerektiğini aktaran Yurdakul, Mecliste bu konuyla ilgili bir araştırma komisyonunun kurulmasını istedi. Yurdakul, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Uşak Milletvekil Alim Tunç, "Doğrudur, bugün sağlık çalışanlarına fazla yük binmiştir. Daha fazla çalışmak durumundalar. Bununla ilgili hükümet tarafından gerekli önlemler alınmaktadır." dedi.

Sağlık alanında memnuniyetin çok yükseldiğini belirten Tunç, "Sağlık çalışanlarına yıpranma ve döner sermaye payı verilmesiyle ilgili kanun bir an önce çıkarılmalıdır." ifadesini kullandı.

CHP'nin önerisi kabul edilmedi.

Öte yandan HDP'nin "Şehir hastaneleri"yle ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi de kabul edilmedi.