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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Usta: - "İç ve dış tehditlerin ağırlaştığı bu zaman diliminde Türkiye, yeni hükümet sistemine çok seri bir şekilde geçmeli, taşlar yerine oturmalı, sığ tartışmalar kesilmelidir" - HDP Grup Başkanvekili Kerestecioğlu: - "OHAL koşullarında seçime gitmek bir acziyet ifadesidir. Seçime eşit koşullarda gidilir"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının sağlam gerekçelere dayandığını belirterek, "İç ve dış tehditlerin ağırlaştığı bu zaman diliminde Türkiye, yeni hükümet sistemine çok seri bir şekilde geçmeli, taşlar yerine oturmalı, sığ tartışmalar kesilmelidir." dedi.

AK Parti, CHP, HDP ve MHP Grup Başkanvekilleri TBMM Genel Kurulunda söz alarak çeşitli değerlendirmelerde bulundular.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, konuşmasında partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasında yaptığı erken seçim çağrısına işaret etti.

Bahçeli'nin 26 Ağustos tarihine ilişkin erken seçim çağrısının sağlam gerekçelere dayandırdığını dile getiren Usta, "Bu tarih çok anlamlı ve makul bir tarihtir. Büyük Taarruz'un başladığı tarihtir. Yeni bir zafer ruhuyla Türkiye yeni bir seçime gidebilecektir. İç ve dış tehditlerin ağırlaştığı bu zaman diliminde Türkiye, yeni hükümet sistemine çok seri bir şekilde geçmeli, taşlar yerine oturmalı, sığ tartışmalar kesilmelidir." diye konuştu.

-"Seçim çağrısı inişe geçen cumhur ittifakının sonucu"

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da 16 Nisan referandumunun üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatarak, o dönemde vatandaştan "Evet" isteyenlerin, vaatlerini yerine getirmediğini ileri sürdü.

Kerestecioğlu, ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'a, "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan yargılandığı davada verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını eleştirerek, bunun muhalifleri susturma çabalarının bir yansıması olduğunu savundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim çağrısının "inişe geçen cumhur ittifakının bir sonucu olduğunu" ve kendilerini şaşırtmadığını söyleyen Kerestecioğlu, "Ancak OHAL koşullarında seçime gitmek bir acziyet ifadesidir. Seçime eşit koşullarda gidilir." dedi.

-"Şehit haberlerinin kanıksanması beni, partimi üzüyor"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da terörle mücadeleye değinerek, hükümetin buna ilişkin köklü tedbirler alması konusunda TBMM'nin bir basınç uygulamasına ihtiyaç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Altay, "Şehitlerin arkasından güzel sözler söylüyoruz ama ailelere ateşler düşüyor. Evlatlarımızın şehit edilmesi bizim içimizi burkuyor. Elbette vatanının birliği, bütünlüğü önemlidir. Bu ülke topraklarında huzurun tesisi için askerimiz, polisimiz şüphesiz görevini yerine getirecek ama bu sorunun bitmesi lazım. Artık Türkiye'de, Doğu, Güneydoğu Anadolu'da şehit haberlerinin kanıksanması beni, partimi üzüyor. Bu konuya TBMM'nin el atma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise konuşmasında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 25. yılı nedeniyle andı ve ülkeye yaptığı büyük hizmetlerden dolayı minnet ve şükranlarını ifade etti.

14-20 Nisan'ın Şehitler Haftası olduğunu da hatırlatan Muş, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

MHP ve CHP Grup Başkanvekilleri de konuşmalarında 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı andılar.

Öte yandan TBMM Başkanlığının davetlisi olarak Mecliste bulunan Mali-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti de Genel Kurula gelerek kordiplomatik locasından bir süre çalışmaları izlediler.

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