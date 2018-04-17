TBMM Genel Kurulu

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, "16 Nisan'dan sonra CHP ve HDP bir yandan 'gayrimeşru seçim' söylemini sürdürürken öte yandan tüm seçmenleri etkilemeye dönük eklektik bir çift karaktere bürünmüştür. Bu bile 16 Nisan reformunun erken hasatlarından birisidir." dedi. TBMM Genel Kurulunda, HDP'nin "16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa değişikliği"ne ilişkin araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü. Öneri üzerinde söz alan HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, referandumun üzerinden bir yıl geçtiğine işaret ederek, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) mühürsüz oyları geçerli sayarak Anayasa değişikliğine şaibe düşürdüğünü savundu. Ertan, bu nedenle son bir yıllık süreçte yaşanan gelişmelerin ele alınması gerektiğini ileri sürdü. MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ise önerinin gerçeklikle örtüşmediğini, referandumla Türkiye'nin yeni bir faza geçtiğini belirterek, "Bu fazın Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemi olduğunu ve Cumhurbaşkanı hükümet etme sisteminin de artık seçimlerle birlikte geminin limana yanaşması gerektiği tezini savunuyoruz." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan da referandumla demokrasi sıçraması yaşandığını söyledi. Referandum ile vesayet odaklarına kapıların kapatıldığını dile getiren Eseyan, "16 Nisan'dan sonra CHP ve HDP bir yandan 'gayrimeşru seçim' söylemini sürdürürken öte yandan tüm seçmenleri etkilemeye dönük eklektik bir çift karaktere bürünmüştür. Bu bile 16 Nisan reformunun erken hasatlarından birisidir. Artık millet iradesi son sözü söyleyecek, kapalı kapılar ardında siyaset dizaynı mümkün olmayacaktır." dedi. Bunun üzerine sataşmadan söz alan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da OHAL şartlarında seçime gidilmesini eleştirerek, "16 Nisan bu ülkeye kaybettirdi, daha da kaybettirmek istiyorsunuz ama bunun sonu yok." ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise referandumla yapılan Anayasa değişikliğinin gayrimeşru olduğunu savundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın FETÖ'ye ilişkin bir soru üzerine "Kendi içimizdeki temizlik tamamlandı." ifadelerini kullandığını aktaran Altay, kaç AK Parti'linin savcılığa verildiğini sordu.